Умер украинский религиовед и бывший заложник террористов ДНР Игорь Козловский

В ночь на 6 сентября скончался известный украинский религиовед и бывший заложник террористов ДНР Игорь Козловский. Об этом сообщила его коллега и религиовед Людмила Филипович.

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По ее словам, причиной смерти стал сердечный приступ.

Ему было 69 лет.

Козловский был всемирно известным специалистом по религиоведению и духовным системам. Он встречался с папой римским Павлом II, написал более 50 научных книг и имел много наград и знаков отличия, среди которых медаль Австрийского общества Альберта Швейцера и орден Королевского братства Святого Феотония (Португалия).

В январе 2016 года в его квартире в Донецке ученого задержали террористы ДНР. Он пробыл у них в плену до декабря 2017 года и был освобожден в рамках обмена.

После возвращения Козловский отслеживал ситуацию с пленниками Кремля, боролся за их освобождение, а также активно выступал с лекциями о религии и о том, как ему удалось психологически и физически выстоять в плену.

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