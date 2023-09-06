Помер український релігієзнавець та колишній заручник терористів ДНР Ігор Козловський

У ніч на 6 вересня помер відомий український релігієзнавець та колишній заручник терористів ДНР Ігор Козловський. Про це повідомила його колега та релігієзнавиця Людмила Філіпович.

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За її словами, причиною смерті став серцевий напад.

Йому було 69 років.

Козловський був всесвітньо відомим фахівцем із релігієзнавства та духовних систем. Він зустрічався з папою римським Павлом II, написав понад 50 наукових книг і мав багато нагород та відзнак, серед яких медаль Австрійського товариства Альберта Швейцера та орден Королівського братства Святого Феотонія (Португалія).

У січні 2016 року в його квартирі в Донецьку вченого затримали терористи ДНР. Він пробув у них у полоні до грудня 2017 року і був звільнений у рамках обміну.

Після повернення Козловський відстежував ситуацію з бранцями Кремля, боровся за їхнє звільнення, а також активно виступав із лекціями про релігію та про те, як йому вдалося психологічно та фізично вистояти у полоні.

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