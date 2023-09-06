Помер український релігієзнавець та колишній заручник терористів ДНР Ігор Козловський
У ніч на 6 вересня помер відомий український релігієзнавець та колишній заручник терористів ДНР Ігор Козловський. Про це повідомила його колега та релігієзнавиця Людмила Філіпович.
За її словами, причиною смерті став серцевий напад.
Йому було 69 років.
Козловський був всесвітньо відомим фахівцем із релігієзнавства та духовних систем. Він зустрічався з папою римським Павлом II, написав понад 50 наукових книг і мав багато нагород та відзнак, серед яких медаль Австрійського товариства Альберта Швейцера та орден Королівського братства Святого Феотонія (Португалія).
У січні 2016 року в його квартирі в Донецьку вченого затримали терористи ДНР. Він пробув у них у полоні до грудня 2017 року і був звільнений у рамках обміну.
Після повернення Козловський відстежував ситуацію з бранцями Кремля, боровся за їхнє звільнення, а також активно виступав із лекціями про релігію та про те, як йому вдалося психологічно та фізично вистояти у полоні.
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