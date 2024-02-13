Умеров и Сырский связались с западными генералами насчет военных планов Украины на 2024-й

Среди обсуждаемых тем – обеспечение ротации бойцов на фронте, оптимизация структуры ВСУ, доукомплектование существующих бригад и создание новых

Рустем Умеров и Александр Сырский (Фото - Facebook Умерова)

Министр обороны Рустем Умеров и главнокомандующий ВСУ Александр Сырский провели разговор с верховным главнокомандующим Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генералом Кристофером Каволи и командующим Группой содействия безопасности Украины генерал-лейтенантом Антонио Агуто. Как сообщил Умеров, среди прочего обсуждались военные планы на текущий год.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Глава оборонного ведомства отметил, что это была "четкая и предметная беседа".

"Главком озвучил приоритеты. Среди них – оптимизация структуры ВСУ, улучшение качества подготовки наших военных, доукомплектование существующих бригад и создание новых, обеспечение регулярных потребностей в оружии и технике", – сообщил Умеров.

Также, по его словам, обсуждалось постоянное увеличение средств РЭБ, чтобы нивелировать угрозу вражеских дронов.



"Еще одна важная тема – обеспечение ротации бойцов на фронте. Впереди много работы и решений, необходимых для нашей победы", – добавил министр.

В вечернем видеообращении президент Владимир Зеленский сообщил, что Сырский и Умеров в течение дня объехали "все горячие точки фронта" и доложили о ситуации там.

8 февраля Зеленский уволил Залужного с должности главнокомандующего ВСУ и назначил Сырского.

Сырский озвучил свои приоритеты на должности главкома ВСУ – это сохранение жизней бойцов, оружие, беспилотники, штабы, логистика.

Читайте также: "Главнокомандующего делает свита". Каких перемен ожидать и какой будет война при Сырском