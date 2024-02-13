Умєров і Сирський зв'язались із західними генералами щодо воєнних планів України на 2024-й

Серед обговорюваних тем – забезпечення ротації бійців на фронті, оптимізація структури ЗСУ, доукомплектування наявних бригад і створення нових

Рустем Умєров та Олександр Сирський (Фото - Facebook Умєрова)

Міністр оборони Рустем Умєров і головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський провели розмову з верховним головнокомандувачем Обʼєднаних збройних сил НАТО в Європі генералом Крістофером Каволі та командувачем Групи сприяння безпеці України генерал-лейтенантом Антоніо Агуто. Як повідомив Умєров, серед іншого обговорювались воєнні плани на поточний рік.

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Очільник оборонного відомства зазначив, що це була "чітка та предметна розмова".

"Головком озвучив пріоритети. Серед них – оптимізація структури ЗСУ, покращення якості підготовки наших військових, доукомплектування наявних бригад і створення нових, забезпечення регулярних потреб у зброї і техніці", – повідомив Умєров.

Також, за його словами, обговорювалось постійне збільшення засобів РЕБ, щоб нівелювати загрозу ворожих дронів.



"Ще одна важлива тема – забезпечення ротації бійців на фронті. Попереду – багато роботи і рішень, необхідних для нашої перемоги", – додав міністр.

У вечірньому відеозверненні президент Володимир Зеленський повідомив, що Сирський і Умєров впродовж дня об'їхали "всі гарячі точки фронту" та доповіли щодо ситуації там.

8 лютого Зеленський звільнив Залужного із посади головнокомандувача ЗСУ і призначив Сирського.

Сирський озвучив свої пріоритети на посаді головкома ЗСУ – це збереження життя бійців, зброя, безпілотники, штаби, логістика.

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