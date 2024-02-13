Зеленський: Сирський та Умєров об'їхали всі гарячі точки фронту, розв'язують наявні проблеми

Президент анонсував посилення військ дронами та засобами РЕБ, а також зміцнення командних позицій

Володимир Зеленський (Фото: Офіс президента)

Президент Володимир Зеленський повідомив, що головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський та міністр оборони Рустем Умєров впродовж дня об'їхали "всі гарячі точки фронту" та доповіли щодо ситуації там. Про це він розповів у своєму вечірньому відеозверненні.

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"Перше – фронт, і зокрема Авдіївка, Купʼянськ, Лиман. Максимум уваги, максимум підтримки. Головком Сирський, міністр оборони Умєров зараз на місцях, саме там, на фронті, увесь день. Обʼїхали сьогодні всі гарячі точки фронту. Доповіли щодо ситуації", – сказав президент.

За його словами, Сирський та Умєров розв'язують наявні проблеми щодо комплектації підрозділів, їх зміцнення та управління.

Зеленський анонсував посилення військ дронами та засобами радіоелектронної боротьби, а також зміцнення командних позицій.

Український лідер зазначив, що пізніше буде докладна доповідь із цього приводу.

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Напередодні призначення головкомом ЗСУ Сирський повідомив, що Україна наразі перейшла до ведення оборонної операції. Він оцінив ситуацію на передовій як складну, російська армія наступає "фактично по всій лінії фронту".

Офіцер 59 окремої мотопіхотної бригади заявив, що окупанти продовжують атакувати Авдіївку, але Сили оборони утримують фланги.

Генштаб ЗСУ повідомив, що загарбники наступають у районах Куп'янська, Кремінної, Бахмута, Авдіївки, Мар'їнки, Пречистівки, Новопокровки та Кринків.

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