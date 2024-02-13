Зеленский: Сырский и Умеров объехали все горячие точки фронта, решают имеющиеся проблемы

Президент анонсировал усиление войск дронами и средствами РЭБ, а также укрепление командных позиций

Владимир Зеленский (Фото: Офис президента)

Президент Владимир Зеленский сообщил, что главнокомандующий ВСУ Александр Сырский и министр обороны Рустем Умеров в течение дня объехали "все горячие точки фронта" и доложили о ситуации там. Об этом он рассказал в своем вечернем видеообращении.

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"Первое – фронт, и в частности Авдеевка, Купянск, Лиман. Максимум внимания, максимум поддержки. Главком Сырский, министр обороны Умеров сейчас на местах, именно там, на фронте, весь день. Объехали сегодня все горячие точки фронта. Доложили о ситуации", – сказал президент.

По его словам, Сырский и Умеров решают имеющиеся проблемы насчет комплектации подразделений, их укрепления и управления.

Зеленский анонсировал усиление войск дронами и средствами радиоэлектронной борьбы, а также укрепление командных позиций.

Украинский лидер отметил, что позже будет подробный доклад по этому поводу.

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Накануне назначения главкомом ВСУ Сырский сообщил, что Украина перешла к ведению оборонной операции. Он оценил ситуацию на передовой как сложную, российская армия наступает "фактически по всей линии фронта".

Офицер 59 отдельной мотопехотной бригады заявил, что оккупанты продолжают атаковать Авдеевку, но Силы обороны удерживают фланги.

Генштаб ВСУ сообщил, что захватчики наступают в районах Купянска, Кременной, Бахмута, Авдеевки, Марьинки, Пречистовки, Новопокровки и Крынок.

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