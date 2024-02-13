Зеленский: Сырский и Умеров объехали все горячие точки фронта, решают имеющиеся проблемы
Президент Владимир Зеленский сообщил, что главнокомандующий ВСУ Александр Сырский и министр обороны Рустем Умеров в течение дня объехали "все горячие точки фронта" и доложили о ситуации там. Об этом он рассказал в своем вечернем видеообращении.
"Первое – фронт, и в частности Авдеевка, Купянск, Лиман. Максимум внимания, максимум поддержки. Главком Сырский, министр обороны Умеров сейчас на местах, именно там, на фронте, весь день. Объехали сегодня все горячие точки фронта. Доложили о ситуации", – сказал президент.
По его словам, Сырский и Умеров решают имеющиеся проблемы насчет комплектации подразделений, их укрепления и управления.
Зеленский анонсировал усиление войск дронами и средствами радиоэлектронной борьбы, а также укрепление командных позиций.
Украинский лидер отметил, что позже будет подробный доклад по этому поводу.
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- Накануне назначения главкомом ВСУ Сырский сообщил, что Украина перешла к ведению оборонной операции. Он оценил ситуацию на передовой как сложную, российская армия наступает "фактически по всей линии фронта".
- Офицер 59 отдельной мотопехотной бригады заявил, что оккупанты продолжают атаковать Авдеевку, но Силы обороны удерживают фланги.
- Генштаб ВСУ сообщил, что захватчики наступают в районах Купянска, Кременной, Бахмута, Авдеевки, Марьинки, Пречистовки, Новопокровки и Крынок.
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