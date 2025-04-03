Умеров озвучил союзникам в Европе потребности ВСУ

По словам главы Минобороны, чем больше оружия, тем короче путь к миру

Рустем Умеров (Фото: t.me/umerov_mo)

Украина сконцентрирована на удержании линии фронта, защите неба и развитии дальнобойных способностей. Однако страна все еще нуждается в боеприпасах и другом вооружении, сообщил министр обороны Рустем Умеров во время обращения к участникам заседания министров обороны стран Европейского Союза.

По словам Умерова, защита неба включает создание мощной системы противовоздушной обороны для безопасности городов, экономики и армии. Это одно из трех ключевых направлений, над которым Украина работает вместе с союзниками.

Во время обращения к представителям европейских стран глава Минобороны подчеркнул, что увеличение объема оружия для Украины означает более короткий путь к миру. По его словам, Силы обороны сейчас нуждаются в:

→ боеприпасах;

→ ракетах большой дальности;

→ бронетехнике;

→ авиации;

→ средствах противовоздушной обороны.

Также Умеров отметил, что усиление возможностей украинского военно-промышленного комплекса – это вклад в безопасность не только Украины, но и всего европейского пространства. Украина открыта для общих проектов и готова инвестировать в оборонную промышленность стран ЕС.

"Наша стратегическая цель – полная интеграция украинской промышленной базы в европейскую оборонную экосистему. Расширение военной помощи и развитие совместного производства – это путь к справедливому и продолжительному миру в Украине и на всем континенте", – подчеркнул глава Минобороны.