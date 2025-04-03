Умєров озвучив союзникам у Європі потреби ЗСУ

За словами глави Міноборони, що більше зброї, то коротший шлях до миру

Рустем Умєров (Фото: t.me/umerov_mo)

Україна наразі сконцентрована на утриманні лінії фронту, захисті неба та розвитку далекобійних спроможностей. Однак країна все ще має потреби в боєприпасах та іншому озброєнні, повідомив міністр оборони Рустем Умєров під час звернення до учасників засідання міністрів оборони країн Європейського Союзу.

За словами Умєрова, захист неба охоплює створення потужної системи протиповітряної оборони для безпеки міст, економіки та армії. Це один з трьох ключових напрямів, над яким Україна працює разом із союзниками.

Під час звернення до представників європейських країн глава Міноборони наголосив, що збільшення обсягу зброї для України означає коротший шлях до миру. За його словами, Сили оборони наразі потребують:

→ боєприпасів;

→ ракет великої дальності;

→ бронетехніки;

→ авіації;

→ засобів протиповітряної оборони.

Також Умєров наголосив, що посилення спроможностей українського військово-промислового комплексу – це внесок у безпеку не лише України, а й усього європейського простору. Україна відкрита для спільних проєктів і готова інвестувати в оборонну промисловість країн ЄС.

"Наша стратегічна мета — повна інтеграція української промислової бази в європейську оборонну екосистему. Розширення військової допомоги та розвиток спільного виробництва – це шлях до справедливого й тривалого миру в Україні та на всьому континенті", – підкреслив глава Міноборони.