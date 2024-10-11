Умеров получил двух новых заместителей: что о них известно

1 октября Рустем Умеров подписал представление об увольнении трех своих заместителей

Рустем Умеров (Фото: Министерство обороны)

В пятницу, 11 октября, назначены два новых заместителя министра обороны. Об этом сообщила пресс-служба оборонного ведомства.

Пост замминистра обороны по вопросам европейской интеграции будет занимать 41-летний Сергей Боев. Кабмин по представлению министра обороны Рустема Умерова согласовал его назначение.

Ранее Боев работал замминистра по вопросам стратегических отраслей промышленности. В период с 2016 по 2022 годы занимал руководящие должности в государственных компаниях НАК "Нефтегаз Украины" и АО "Укргаздобыча".

До этого он работал в ведущих международных банковских учреждениях, а также в консалтинговой компании The Boston Consulting Group.

У Боева есть степень бакалавра международной экономики, которую он получил в Киевском национальном экономическом университете имени Гетьмана, а также степень магистра по деловому администрированию, ее он получил в Вортонской бизнес-школе Университета Пенсильвании в США.

Также в этот же день заместителем главы Минобороны был назначен бригадный генерал юстиции Сергей Мельник.

Мельник родился 12 июля 1977 года в Винницкой области. В 1999 году окончил Харьковский военный университет, после чего начал карьеру на руководящих должностях Военно-юридического факультета Национальной юридической академии имени Ярослава Мудрого. В 2009 году получил второе высшее образование.

С 1999 проходил службу на различных должностях в боевых бригадах противовоздушной обороны. С ноября 2019 года занимал должность начальника Военно-юридического института Национального юридического университета имени Ярослава Мудрого.

В 2022 году Мельник успешно окончил курсы высшего руководящего состава стратегического уровня (L-4) Национального университета обороны. С начала полномасштабного вторжения руководил обороной Харькова.

Утром 1 октября Умеров подписал представление в КМУ об увольнении своих заместителей – Станислава Гайдера, Александра Сергея, Юрия Джигира, а также госсекретаря Людмилы Дараган. В тот же день правительство уволило Гайдера и Дараган.

Сергей Боев (Фото: Минобороны)

Сергей Мельник (Фото: Минобороны)