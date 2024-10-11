Умєров отримав двох нових заступників: що про них відомо

1 жовтня Рустем Умєров підписав подання про звільнення трьох своїх заступників

Рустем Умєров (Фото: Міністерство оборони)

У п'ятницю, 11 жовтня, призначено двох нових заступників міністра оборони. Про це повідомила пресслужба оборонного відомства.

Слідкуйте за перевіреними новинами тепер і у WhatsApp

Посаду заступника міністра оборони з питань європейської інтеграції буде обіймати 41-річний Сергій Боєв. Кабмін за поданням міністра оборони Рустема Умєрова погодив його призначення.

Раніше Боєв працював заступником міністра з питань стратегічних галузей промисловості. У період з 2016 до 2022 року обіймав керівні посади у державних компаніях НАК "Нафтогаз України" та АТ "Укргазвидобування".

До цього він працював у провідних міжнародних банківських установах, а також у консалтинговій компанії The Boston Consulting Group.

Боєв має ступінь бакалавра міжнародної економіки, який здобув у Київському національному економічному університеті імені Гетьмана, а також ступінь магістра з ділового адміністрування, який отримав у Вортонській бізнес-школі Університету Пенсильванії в США.

Також цього самого дня заступником очільника Міноборони призначили бригадного генерала юстиції Сергія Мельника.

Мельник народився 12 липня 1977 року у Вінницькій області. У 1999 році закінчив Харківський військовий університет, після чого розпочав кар’єру на керівних посадах Військово-юридичного факультету Національної юридичної академії імені Ярослава Мудрого. У 2009 році здобув другу вищу освіту.

З 1999 року проходив службу на різних посадах у бойових бригадах протиповітряної оборони. З листопада 2019 року обіймав посаду начальника Військово-юридичного інституту Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого.

У 2022 році Мельник успішно закінчив курси вищого керівного складу стратегічного рівня (L-4) Національного університету оборони. З початку повномасштабного вторгнення керував обороною Харкова.

Уранці 1 жовтня Умєров підписав подання до КМУ про звільнення своїх заступників – Станіслава Гайдера, Олександра Сергія, Юрія Джигира, а також держсекретарки Людмили Дараган. Того самого дня уряд звільнив Гайдера і Дараган.

Сергій Боєв (Фото: Міноборони)

Сергій Мельник (Фото: Міноборони)