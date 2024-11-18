Умеров: Россия наращивает численность войск и создает новые бригады
Российские оккупационные войска наращивают численность и создают новые бригады. Об этом на брифинге в Киеве сообщил министр обороны Рустем Умеров, передает Радио Свобода.
"Российские силы будут расти. Они наращивают численность своих сил. Они создают новые бригады. К 1 июня достигли половины того, что пытались поставить себе целью", – сказал он.
По словам Умерова, Россия стоит перед трудностями в проведении мобилизации, поэтому привлекает войска из Северной Кореи.
"Они используют многих – наемников из Африки, Азии. Теперь они используют КНДР, то есть у них есть проблемы, но они не останавливаются, они растут. Точное количество мы знаем. Это значительное количество", – подчеркнул министр обороны.
Он также отметил, что сейчас Украина сосредоточена на формировании сил, способных эффективно противостоять врагу, поскольку главной задачей остается проведение оборонных и стабилизационных операций.
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