Умєров: Росія нарощує чисельність військ та створює нові бригади
Російські окупаційні війська нарощують чисельність та створюють нові бригади. Про це на брифінгу в Києві повідомив міністр оборони Рустем Умєров, передає Радіо Свобода.
"Російські сили зростатимуть. Вони нарощують чисельність своїх сил. Вони створюють нові бригади. До 1 червня досягли половини того, що намагалися поставити собі за мету", – сказав він.
За словами Умєрова, Росія постає перед труднощами у проведенні мобілізації, тому залучає війська з Північної Кореї.
"Вони використовують багатьох – найманців з Африки, Азії. Тепер вони використовують КНДР, тобто у них є проблеми, але вони не зупиняються, вони зростають. Точну кількість ми знаємо. Це значна кількість", – підкреслив міністр оборони.
Він також зазначив, що зараз Україна зосереджена на формуванні сил, здатних ефективно протистояти ворогу, оскільки головним завданням залишається проведення оборонних і стабілізаційних операцій.
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