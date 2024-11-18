Умєров: Росія нарощує чисельність військ та створює нові бригади

Міністр оборони заявив, що Росія постає перед труднощами у проведенні мобілізації, тому залучає війська з Північної Кореї

Рустем Умєров (Фото: LIGA.net)

Російські окупаційні війська нарощують чисельність та створюють нові бригади. Про це на брифінгу в Києві повідомив міністр оборони Рустем Умєров, передає Радіо Свобода.

"Російські сили зростатимуть. Вони нарощують чисельність своїх сил. Вони створюють нові бригади. До 1 червня досягли половини того, що намагалися поставити собі за мету", – сказав він.

За словами Умєрова, Росія постає перед труднощами у проведенні мобілізації, тому залучає війська з Північної Кореї.

"Вони використовують багатьох – найманців з Африки, Азії. Тепер вони використовують КНДР, тобто у них є проблеми, але вони не зупиняються, вони зростають. Точну кількість ми знаємо. Це значна кількість", – підкреслив міністр оборони.

Він також зазначив, що зараз Україна зосереджена на формуванні сил, здатних ефективно протистояти ворогу, оскільки головним завданням залишається проведення оборонних і стабілізаційних операцій.