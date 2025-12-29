Умеров: Украина и США ощутимо продвинулись в переговорах. В январе президенты встретятся снова
Переговорные группы Украины и США смогли продвинуться по ряду важных вопросов относительно мира в Украине. Об этом сообщил секретарь Совета нацбезопасности и обороны Рустем Умеров.
"Команды Украины и США ощутимо продвинулись в проработке мирной рамки, гарантий безопасности и последовательности дальнейших шагов", – отметил он.
Стороны договорились продолжить консультации в ближайшее время и готовить следующие этапы диалога. В частности, в январе 2026 года в Вашингтоне запланирована еще одна встреча лидеров стран.
Ключевое условие Украины для достижения устойчивого результата – гарантии безопасности.
"Благодарны Президенту Дональду Трампу, Стиву Уиткоффу и Джареду Кушнеру за конструктивную работу и вовлеченность", – резюмировал Умеров.
- Президент 29 декабря сообщил, что из 20 пунктов мирного плана остаются нерешенными два пункта.
- Также Зеленский изъявил желание закрепить мирный план референдумом. Но РФ не согласна на 60 дней "сисфаер".
