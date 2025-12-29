Умеров: Украина и США ощутимо продвинулись в переговорах. В январе президенты встретятся снова

Сейчас идет подготовка новой встречи на уровне лидеров Украины и США в Вашингтоне в январе 2026 года

Переговоры в США (Фото: t.me/umerov_rustem)

Переговорные группы Украины и США смогли продвинуться по ряду важных вопросов относительно мира в Украине. Об этом сообщил секретарь Совета нацбезопасности и обороны Рустем Умеров.

"Команды Украины и США ощутимо продвинулись в проработке мирной рамки, гарантий безопасности и последовательности дальнейших шагов", – отметил он.

Стороны договорились продолжить консультации в ближайшее время и готовить следующие этапы диалога. В частности, в январе 2026 года в Вашингтоне запланирована еще одна встреча лидеров стран.

Ключевое условие Украины для достижения устойчивого результата – гарантии безопасности.

"Благодарны Президенту Дональду Трампу, Стиву Уиткоффу и Джареду Кушнеру за конструктивную работу и вовлеченность", – резюмировал Умеров.