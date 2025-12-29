Умєров: Україна та США відчутно просунулися в переговорах. У січні президенти зустрінуться знову

Наразі триває підготовка нової зустрічі на рівні лідерів України та США у Вашингтоні в січні 2026 року

Переговори у США (Фото: t.me/umerov_rustem)

Переговорні групи України та США змогли просунутися стосовно низки важливих питань щодо миру в Україні. Про це повідомив секретар Ради нацбезпеки та оборони Рустем Умєров.

"Команди України та США відчутно просунулися в опрацюванні мирної рамки, гарантій безпеки та послідовності подальших кроків", – зазначив він.

Сторони домовилися продовжити консультації найближчим часом та готувати наступні етапи діалогу. Зокрема, у січні 2026 року у Вашингтоні заплановано ще одну зустріч лідерів країн.

Ключова умова України для досягнення стійкого результату – гарантії безпеки.

"Вдячні Президенту Дональду Трампу, Стіву Віткоффу та Джареду Кушнеру за конструктивну роботу і залученість", – резюмував Умєров.