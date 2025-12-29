Умєров: Україна та США відчутно просунулися в переговорах. У січні президенти зустрінуться знову
Переговорні групи України та США змогли просунутися стосовно низки важливих питань щодо миру в Україні. Про це повідомив секретар Ради нацбезпеки та оборони Рустем Умєров.
"Команди України та США відчутно просунулися в опрацюванні мирної рамки, гарантій безпеки та послідовності подальших кроків", – зазначив він.
Сторони домовилися продовжити консультації найближчим часом та готувати наступні етапи діалогу. Зокрема, у січні 2026 року у Вашингтоні заплановано ще одну зустріч лідерів країн.
Ключова умова України для досягнення стійкого результату – гарантії безпеки.
"Вдячні Президенту Дональду Трампу, Стіву Віткоффу та Джареду Кушнеру за конструктивну роботу і залученість", – резюмував Умєров.
- Президент 29 грудня повідомив, що з 20 пунктів мирного плану лишаються невирішеними два пункти.
- Також Зеленський виявив бажання закріпити мирний план референдумом. Але РФ не згодна на 60 днів "сісфаєр".
