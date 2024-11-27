Умеров заявил, что КНДР поддерживает удары по энергетической инфраструктуре Украины

Умеров сообщил о фактах участия 12-тысячного контингента военных из Северной Кореи в составе армии РФ

Рустем Умеров (Фото: Валентина Полищук / LIGA.net)

Северная Корея не только предоставляет России технику и людей, но и активно поддерживает удары по энергетической инфраструктуре Украины. Об этом сообщил министр обороны Рустем Умеров по результатам визита в Сеул.

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В среду, 27 ноября, глава оборонного ведомства в составе украинской делегации провел встречи с президентом Южной Кореи Юн Сок Ёлем, министром обороны страны Ким Йон Хеном и советником по вопросам национальной безопасности Чан Хо Джином.

Умеров сообщил о фактах участия 12-тысячного контингента военных из Северной Кореи в составе российской армии.

"Войска КНДР не только предоставляют технику и людей, но и активно поддерживают удары по энергетической инфраструктуре Украины", – заявил он.

Министр отметил, что эти действия представляют серьезную угрозу, ведь северокорейские войска получают опыт ведения боевых действий, что в будущем может создать дополнительные вызовы безопасности в регионе.

"Верим, что наши аргументы о необходимости увеличить сотрудничество между Украиной и Республикой Корея приведут к ощутимому укреплению безопасности наших народов и регионов", — резюмировал он.

19 ноября Юн Сок Ёль заявил, что Южная Корея может пересмотреть свою политику о поставках летального оружия Украине, но это будет зависеть от уровня военного сотрудничества между Россией и Северной Кореей.

27 ноября Yonhap писало, что Юн Сок Ёль и Умеров обменялись разведывательными данными о росте военного сотрудничества между РФ и КНДР, а также обсудили общий ответ на угрозы безопасности.