Умєров заявив, що Північна Корея підтримує удари по енергетичній інфраструктурі України
Північна Корея не лише надає Росії техніку та людей, а й активно підтримує удари по енергетичній інфраструктурі України. Про це повідомив міністр оборони Рустем Умєров за результатами візиту до Сеула.
У середу, 27 листопада, очільник оборонного відомства у складі української делегації провів зустрічі з президентом Південної Кореї Юн Сок Йолем, міністром оборони країни Кім Йон Хеном та радником з питань національної безпеки Чан Хо Джином.
Умєров повідомив про факти участі 12-тисячного контингенту військових із Північної Кореї у складі російської армії.
"Війська КНДР не лише надають техніку та людей, а й активно підтримують удари по енергетичній інфраструктурі України", – заявив він.
Міністр зазначив, що ці дії становлять серйозну загрозу, адже північнокорейські війська отримують досвід ведення бойових дій, що у майбутньому може створити додаткові виклики безпеці в регіоні.
"Віримо, що наші аргументи про необхідність збільшити співпрацю між Україною та Республікою Корея приведуть до відчутного зміцнення безпеки для наших народів та регіонів", – резюмував він.
- 19 листопада Юн Сок Йоль заявив, що Південна Корея може переглянути свою політику щодо постачання летальної зброї Україні, але це залежатиме від рівня військової співпраці між Росією та Північною Кореєю.
- 27 листопада Yonhap писало, що Юн Сок Йоль і Умєров обмінялися розвідувальними даними про зростання військової співпраці між РФ та КНДР й обговорили спільну відповідь на безпекові загрози.