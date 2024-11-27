Умєров заявив, що Північна Корея підтримує удари по енергетичній інфраструктурі України
Рустем Умєров (Фото: Валентина Поліщук / LIGA.net)

Північна Корея не лише надає Росії техніку та людей, а й активно підтримує удари по енергетичній інфраструктурі України. Про це повідомив міністр оборони Рустем Умєров за результатами візиту до Сеула.

У середу, 27 листопада, очільник оборонного відомства у складі української делегації провів зустрічі з президентом Південної Кореї Юн Сок Йолем, міністром оборони країни Кім Йон Хеном та радником з питань національної безпеки Чан Хо Джином.

Умєров повідомив про факти участі 12-тисячного контингенту військових із Північної Кореї у складі російської армії.

"Війська КНДР не лише надають техніку та людей, а й активно підтримують удари по енергетичній інфраструктурі України", – заявив він.

Міністр зазначив, що ці дії становлять серйозну загрозу, адже північнокорейські війська отримують досвід ведення бойових дій, що у майбутньому може створити додаткові виклики безпеці в регіоні.

"Віримо, що наші аргументи про необхідність збільшити співпрацю між Україною та Республікою Корея приведуть до відчутного зміцнення безпеки для наших народів та регіонів", – резюмував він.

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