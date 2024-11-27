Умєров заявив, що Північна Корея підтримує удари по енергетичній інфраструктурі України

Рустем Умєров (Фото: Валентина Поліщук / LIGA.net)

Північна Корея не лише надає Росії техніку та людей, а й активно підтримує удари по енергетичній інфраструктурі України. Про це повідомив міністр оборони Рустем Умєров за результатами візиту до Сеула.

У середу, 27 листопада, очільник оборонного відомства у складі української делегації провів зустрічі з президентом Південної Кореї Юн Сок Йолем, міністром оборони країни Кім Йон Хеном та радником з питань національної безпеки Чан Хо Джином.

Умєров повідомив про факти участі 12-тисячного контингенту військових із Північної Кореї у складі російської армії.

"Війська КНДР не лише надають техніку та людей, а й активно підтримують удари по енергетичній інфраструктурі України", – заявив він.

Міністр зазначив, що ці дії становлять серйозну загрозу, адже північнокорейські війська отримують досвід ведення бойових дій, що у майбутньому може створити додаткові виклики безпеці в регіоні.

"Віримо, що наші аргументи про необхідність збільшити співпрацю між Україною та Республікою Корея приведуть до відчутного зміцнення безпеки для наших народів та регіонів", – резюмував він.

19 листопада Юн Сок Йоль заявив, що Південна Корея може переглянути свою політику щодо постачання летальної зброї Україні, але це залежатиме від рівня військової співпраці між Росією та Північною Кореєю.

27 листопада Yonhap писало, що Юн Сок Йоль і Умєров обмінялися розвідувальними даними про зростання військової співпраці між РФ та КНДР й обговорили спільну відповідь на безпекові загрози.