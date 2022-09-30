Уоллес без анонса посетил Киев. Обсуждал военную помощь с Резниковым

Министр обороны Великобритании Бел Уоллес без анонса посетил Киев на этой неделе и встретился с украинским коллегой Алексеем Резниковым. Об этом он сообщил в Twitter.

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"Рад был побывать в гостях у моего хорошего друга Алексея Резникова в Киеве на этой неделе, чтобы обсудить дальнейшую военную помощь и содействие Украине", – написал он.

Британская поддержка борьбы Украины с российской агрессией растет, она будет продолжаться в 2023 году и после, заверил Уоллес.

22 сентября на Генассамблее ООН премьер Британии Лиз Трасс заявила: Лондон не успокоится, пока Украина не победит.

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Марко Сировой

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