Уоллес без анонса посетил Киев. Обсуждал военную помощь с Резниковым
30.09.2022, 08:49
Бен Уоллес (фото - ЕРА)
Министр обороны Великобритании Бел Уоллес без анонса посетил Киев на этой неделе и встретился с украинским коллегой Алексеем Резниковым. Об этом он сообщил в Twitter.
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"Рад был побывать в гостях у моего хорошего друга Алексея Резникова в Киеве на этой неделе, чтобы обсудить дальнейшую военную помощь и содействие Украине", – написал он.
Британская поддержка борьбы Украины с российской агрессией растет, она будет продолжаться в 2023 году и после, заверил Уоллес.
- 22 сентября на Генассамблее ООН премьер Британии Лиз Трасс заявила: Лондон не успокоится, пока Украина не победит.
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