Урожайный день: оккупанты понесли потери в беспилотниках и артиллерии – сводка Генштаба
По состоянию на утро 15 декабря, по подсчетам Генерального штаба Вооруженных Сил Украины, ориентировочное число потерь оккупационных войск России с начала полномасштабного вторжения в конце февраля 2022 года составляет уже 96 590 военнослужащих ВС РФ.
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За прошлые сутки ВСУ вывели из строя или захватили пять танков, девять бронемашин, 12 единиц артиллерии и целых 27 беспилотников. Также 14 декабря уничтожено приблизительно 590 человек личного состава врага.
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Суммарные боевые потери россиян с 24 февраля по 14 декабря включительно:
личного состава — около 96 590 человек (+590 за прошедшие сутки);
танков — 2975 (+5);
боевых бронированных машин — 5946 (+9);
артиллерийских систем — 1943 (+12);
РСЗО — 406 (+2);
средств ПВО — 211 (-);
самолетов — 281 (-);
вертолетов — 264 (-);
автотехники и автоцистерн — 4563 (+1);
кораблей/катеров — 16 (-);
БПЛА оперативно-тактического уровня — 1644 (+27);
спецтехники — 172 (+1);
крылатых ракет — 592 (-).
- 14 декабря главком ВСУ Залужный заявил, что Силы обороны готовятся к разным сценариям в ближайшие месяцы.
- На утро 15 декабря британская разведка считает, что военные маневры армии Лукашенко "вряд ли говорят о скором ударе из Беларуси".
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