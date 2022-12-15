Урожайный день: оккупанты понесли потери в беспилотниках и артиллерии – сводка Генштаба

По состоянию на утро 15 декабря, по подсчетам Генерального штаба Вооруженных Сил Украины, ориентировочное число потерь оккупационных войск России с начала полномасштабного вторжения в конце февраля 2022 года составляет уже 96 590 военнослужащих ВС РФ.

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За прошлые сутки ВСУ вывели из строя или захватили пять танков, девять бронемашин, 12 единиц артиллерии и целых 27 беспилотников. Также 14 декабря уничтожено приблизительно 590 человек личного состава врага.

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Суммарные боевые потери россиян с 24 февраля по 14 декабря включительно:

личного состава — около 96 590 человек (+590 за прошедшие сутки);

танков — 2975 (+5);

боевых бронированных машин — 5946 (+9);

артиллерийских систем — 1943 (+12);

РСЗО — 406 (+2);

средств ПВО — 211 (-);

самолетов — 281 (-);

вертолетов — 264 (-);

автотехники и автоцистерн — 4563 (+1);

кораблей/катеров — 16 (-);

БПЛА оперативно-тактического уровня — 1644 (+27);

спецтехники — ​​172 (+1);

крылатых ракет — 592 (-).

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Євген Пилипенко

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