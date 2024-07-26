Усадьба Зеленских. В КГГА заявляют – выданные условия не являются правом на строительство

19 июля в Киеве несанкционированно снесли историческую усадьбу Зеленских, построенную в 1890 году

Фото: Полиция Киева

Градостроительные условия и ограничения для усадьбы Зеленских были выданы в соответствии с решениями судов, но это не является разрешением на строительство. Предоставлять такие разрешения имеет право только центральная власть. Об этом заявил заместитель председателя Киевской городской госадминистрации Петр Оленич.

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Оленич заявил, что для усадьбы градостроительные условия были выданы согласно решениям Киевского окружного и Шестого апелляционного административных судов, а столичные власти были обязаны выполнить судебные решения.

Но, по его словам, градостроительные условия лишь описывают технические показатели для будущего проекта, а не являются разрешением на строительство.

Он утверждает, что местные власти не предоставляли разрешения на строительство, ведь это "исключительно функция центральной власти".

На официальном портале Киева отмечается, что хотя департамент охраны культурного наследия и владельцы усадьбы Зеленских подписали Меморандум о восстановлении здания, городские власти все равно будут подавать в суд — на застройщика и владельцев здания относительно его восстановления в том виде, какой оно имело.

Это нужно для того, чтобы иметь законные механизмы влияния на недобросовестных владельцев здания, объяснили там.