Садиба Зеленських. У КМДА заявляють, що видані містобудівні умови не є дозволом на будівництво

19 липня у Києві несанкціоновано знесли історичну садибу Зеленських, збудовану у 1890 році

Фото: Поліція Києва

Містобудівні умови та обмеження для садиби Зеленських були видані згідно з рішеннями судів, але водночас це не є дозволом на будівництво. Надавати такі дозволи має право лише центральна влада. Про це заявив заступник голови Київської міської держадміністрації Петро Оленич.

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Оленич заявив, що для садиби містобудівні умови були видані згідно з рішеннями Київського окружного та Шостого апеляційного адміністративних судів, а столична влада була зобов'язана виконати судові рішення.

Але, за його словами, містобудівні умови лише описують технічні показники для майбутнього проєкту, а не є дозволом на будівництво.

Він стверджує, що місцева влада не надавала дозволи на будівництво, адже це "виключно функція центральної влади".

На офіційному порталі Києва зазначається, що хоча департамент охорони культурної спадщини та власники садиби Зеленських підписали Меморандум про відновлення будівлі, міська влада все одно позиватиметься в суді — до забудовника і власників будівлі щодо її відновлення в тому вигляді, який вона мала.

Це потрібно для того, аби мати законні механізми впливу на недобросовісних власників будівлі, пояснили там.