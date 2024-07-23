Власників садиби Зеленських зобов'язали відновити будівлю: підписано меморандум, далі – суд
23 липня Департамент охорони культурної спадщини Києва підписав меморандум із власниками знищеного будинку родини Євменія Зеленського із зобовʼязаннями відновити будівлю у тому вигляді, який вона мала. Про це повідомив мер міста Віталій Кличко.
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Власників будівлі також зобов'язали співпрацювати з міською владою та громадськістю щодо створення проєкту відновлення, оформлення всіх необхідних за законом дозволів і документів, відкритості всього процесу відновлення садиби.
Також Кличко зазначив, що місто позиватиметься в суді до забудовника, який незаконно зніс садибу Зеленських, і до власників будівлі з вимогою заново відбудувати садибу.
Це буде зроблено для того, щоб у міської влади були законні важелі впливу на виконання підписаного меморандуму й обіцянок власників будинку, зауважив він.
Мер міста додав, що міська влада наполягає, щоб правоохоронці зʼясували й оприлюднили для громадськості всіх учасників, які стоять за процесом знищення садиби, та притягнули їх до відповідальності.
- 20 липня Офіс генпрокурора повідомив про початок кримінального провадження за фактом знесення садиби Зеленських.
- За словами активіста Дмитра Перова, за демонтаж будівлі відповідає ТОВ "Тургенєв Білд".