Владельцев усадьбы Зеленских обязали восстановить здание: подписан меморандум, далее – суд

19 июля в Киеве несанкционированно снесли историческую усадьбу Зеленских, построенную в 1890 году

Фото: Полиция Киева

23 июля Департамент охраны культурного наследия Киева подписал меморандум с владельцами уничтоженного дома семьи Евмения Зеленского с обязательствами восстановить здание в том виде, который у него был. Об этом сообщил мэр города Виталий Кличко.

Следите за проверенными новостями теперь и в WhatsApp

Владельцев здания также обязали сотрудничать с городскими властями и общественностью по созданию проекта восстановления, оформлению всех необходимых по закону разрешений и документов, открытости всего процесса восстановления усадьбы.

Также Кличко отметил, что город будет судиться в суде с застройщиком, который незаконно снес усадьбу Зеленских, и с владельцами здания с требованием заново отстроить усадьбу.

Это будет сделано для того, чтобы у городских властей были законные рычаги влияния на выполнение подписанного меморандума и обещаний владельцев дома, отметил он.

Мэр города добавил, что городские власти настаивают, чтобы правоохранители выяснили и обнародовали для общественности всех участников, стоящих за процессом уничтожения усадьбы, и привлекли их к ответственности.