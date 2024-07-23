Владельцев усадьбы Зеленских обязали восстановить здание: подписан меморандум, далее – суд
23 июля Департамент охраны культурного наследия Киева подписал меморандум с владельцами уничтоженного дома семьи Евмения Зеленского с обязательствами восстановить здание в том виде, который у него был. Об этом сообщил мэр города Виталий Кличко.
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Владельцев здания также обязали сотрудничать с городскими властями и общественностью по созданию проекта восстановления, оформлению всех необходимых по закону разрешений и документов, открытости всего процесса восстановления усадьбы.
Также Кличко отметил, что город будет судиться в суде с застройщиком, который незаконно снес усадьбу Зеленских, и с владельцами здания с требованием заново отстроить усадьбу.
Это будет сделано для того, чтобы у городских властей были законные рычаги влияния на выполнение подписанного меморандума и обещаний владельцев дома, отметил он.
Мэр города добавил, что городские власти настаивают, чтобы правоохранители выяснили и обнародовали для общественности всех участников, стоящих за процессом уничтожения усадьбы, и привлекли их к ответственности.
- 20 июля Офис генпрокурора сообщил о начале уголовного производства по факту сноса усадьбы Зеленских.
- По словам активиста Дмитрия Перова, за демонтаж здания отвечает ООО "Тургенев Билд".