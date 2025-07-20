"Усик снова это сделал!" Зеленский, Шмыгаль, Бровди и другие поздравили боксера с победой

Вчера и сегодня украинцы поздравляют Александра Усика с победой в боксерском бою

Александр Усик (Фото: ANDY RAIN/ЕРА)

Президент Володимир Зеленський, министр обороны Денис Шмыгаль, Служба безопасности Украины, командующий Силами беспилотных систем Вооруженных сил Украины Роберт "Мадяр" Бровди и другие поздравили Александра Усика после победы над британским боксером Даниэлем Дубуа.

"Александр Усик снова это сделал! Абсолютный чемпион. Легенда. Наш. Спасибо за силу, вдохновение, которые ты даришь всей стране с каждой своей победой. Спасибо, что каждый бой — с Украиной в сердце. Поздравляю с победой — тебя, страну, всех, кто болел", – написал Зеленский.

Шмыгаль отметил, что победа боксера – это достижение для всей страны.

"Александр Усик – трёхкратный абсолютный чемпион. Невероятное достижение – как личное, так и для всей страны. Спасибо за стойкость, силу и волю к победе. Поздравляем, чемпион!", – поздравил министр обороны.

СБУ заявила, что была уверена в победе украинского боксера.

"Поздравляем Александра Усика с новой победой в его блестящей карьере! Мы с восхищением наблюдали за поединком, в котором проявились характер, выносливость и мастерство. И, как и ожидалось, наш казак снова вышел из ринга победителем", – написали в СБУ.

Пример Усика доказал, что главное оружие – это не только сила, отметили правоохранители.

"Важно держать темп, изматывать и добивать, когда противник теряет контроль. СБУ действует так же неожиданно, точно и бескомпромиссно, как на линии фронта, так и в глубоком тылу врага. Спасибо Чемпиону за мотивацию и напоминание: мы не сдаемся – мы побеждаем!" – заявили в службе безопасности.

Министр внутренних дел Игорь Клименко считает, что Усик показал, в чём сила Украины.

"Кто спрашивал, в чём сила Украины? Вот она – в несокрушимости, в выносливости, в наших людях – в украинцах! Сегодня Александр Усик подтвердил это всему миру. Поздравляем, Чемпион!", – заявил он.

Усика также поздравил спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук.

"Усик завоевал последний титул, которого ему не хватало – пояс IBF. Теперь он абсолютный чемпион мира в супертяжёлом весе. Первый украинец с этим званием. Один из немногих в истории бокса. Это был не просто реванш. Это был ответ – сильный, чистый, неоспоримый. Каждый его удар – это ещё и удар по тем, кто недооценивает силу украинского духа. Спасибо, чемпион!",- написал он.

Вице-спикер Олена Кондратюк напомнила, что Усик из Крыма, а глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров выразил надежду, что российские оккупанты на полуострове получат такой же удар, какой Усик нанёс своему сопернику на ринге.

"В один прекрасный день такой же сокрушительный удар от ВСУ получат российские варвары в Крыму. Поздравляем каждого и всех! Поздравляем Украину и всех её друзей! Слава Украине!", - уверен он.

А командующий СБС решил поздравить Усика ударом по врагу.

"Ночное совещание закончилось на позитивной ноте. Поздравляем, Чемпион! Пойдем, торжественно... завалим червей", – написал он.

Также Усика поздравил глава офиса президента. Андрей Ермак, омбудсмен Дмитрий Лубинець и другие.