"Усик знову це зробив!" Зеленський, Шмигаль, Бровді та інші привітали боксера з перемогою

Учора й сьогодні українці вітають Олександра Усика з перемогою у боксерському бої

Олександр Усик (Фото: ANDY RAIN/ЕРА)

Президент Володимир Зеленський, міністр оборони Денис Шмигаль, Служба безпеки України, командувач Сил безпілотних систем Збройних Сил України Роберт "Мадяр" Бровді та інші привітали Олександра Усика після перемоги над британським боксером Даніелем Дюбуа.

"Олександр Усик знову це зробив! Абсолютний чемпіон. Легенда. Наш. Дякую за силу, натхнення, які даєш усій країні з кожною своєю перемогою. Дякую, що кожен бій з Україною в серці. Вітаю з перемогою – тебе, країну, всіх, хто вболівав", – написав Зеленський.

Шмигаль зазначив, що перемога боксера – це досягнення для всієї країни.

"Олександр Усик – триразовий абсолютний чемпіон. Неймовірне досягнення – і особисте, і для всієї країни. Дякуємо за стійкість, силу та волю перемагати. Вітаємо, чемпіоне!" – привітав міністр оборони.

СБУ заявила, що була впевнена в перемозі українського боксера.

"Вітаємо Олександра Усика з новою перемогою у блискучій кар’єрі! Ми з захопленням дивились поєдинок характерів, витримки й майстерності. І очікувано – наш козак знову вийшов з рингу переможцем", – написали у СБУ.

Приклад Усика довів, що головна зброя – не лише сила, зазначили правоохоронці.

"Важливо тримати темп, виснажувати й добивати, коли суперник втрачає контроль. СБУ діє так само несподівано, точно й безкомпромісно, як на лінії фронту, так і в глибокому тилу ворога. Дякуємо Чемпіону за мотивацію й нагадування: ми не здаємося – ми перемагаємо!" – заявили у службі безпеки.

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко вважає, що Усик показав, у чому сила України.

"Хто там питав, у чому сила України? Ось вона – в незламності, у витривалості, в наших людях – в українцях! Сьогодні Олександр Усик це підтвердив на весь світ. Вітання, Чемпіоне!", – заявив він.

Привітав Усика і голова Верховної Ради Руслан Стефанчук.

"Усик здобув останній титул, якого йому бракувало – пояс IBF. Тепер він – абсолютний чемпіон світу у надважкій вазі. Перший українець із цим званням. Один із небагатьох в історії боксу. Це був не просто реванш. Це була відповідь – сильна, чиста, незаперечна. Кожен його удар — це ще й удар по тих, хто недооцінює силу українського духу. Дякуємо, чемпіоне! " – написав він.

Віцеспікерка Олена Кондратюк нагадала, що Усик з Криму, а голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров виразив сподівання, що російські окупанти на півострові отримають такого ж удару, який завдав Усик супротивнику на ринзі.

"Одного чудового дня такий же нищівний удар від ЗСУ отримають російські варвари в Криму. Вітаємо кожного та всіх! Вітаємо Україну та всіх її друзів! Слава Україні!", – впевнений він.

А командувач СБС вирішив привітати Усика ударом по ворогу.

"Нічна нарадейка закінчилася на мажорній ноті. Вітаємо, Чемпіоне! Підемо, урочисто й..ем хробачню", – написав він.

Також Усика привітали керівник Офісу президента Андрій Єрмак, омбудсмен Дмитро Лубінець та інші.