Установлена агент РФ, по наводке которой оккупанты ударили по зданию Харьковской ОГА
Правоохранители установили агента спецслужб РФ, вербовавшую украинцев для получения координат целей оккупантов. В частности, именно по наводке завербованного ею харьковчанина россияне ударили по зданию Харьковской обладминистрации. Об этом сообщает Офис генпрокурора.
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По данным следствия, в конце февраля 2022 года женщина, которая в то время находилась во временно оккупированном Донецке и работала на российскую агентуру, привлекла к подрывной деятельности против Украины харьковчанина.
Она связалась с мужчиной посредством запретной в Украине социальной сети для того, чтобы он передавал ей информацию о местах дислокации украинских военных в Харькове.
Харьковчанин согласился и передавал женщине координаты, по которым военные страны-агрессора обстреливали Харьков. Именно он предоставил приспешнице врага информацию о ХОГА, по которой ударили оккупанты, сообщили в ОГП.
Жительнице Донецка заочно сообщено о подозрении в государственной измене.
- 1 марта в результате ракетного удара оккупантов по ХОГА ранения получили 20 человек, в том числе один ребенок. Здание администрации было частично разрушено.
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