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Установлена агент РФ, по наводке которой оккупанты ударили по зданию Харьковской ОГА

Цей матеріал також доступний українською
27.12.2022, 11:01
Установлена агент РФ, по наводке которой оккупанты ударили по зданию Харьковской ОГА - Фото
Фото: ГСЧС

Правоохранители установили агента спецслужб РФ, вербовавшую украинцев для получения координат целей оккупантов. В частности, именно по наводке завербованного ею харьковчанина россияне ударили по зданию Харьковской обладминистрации. Об этом сообщает Офис генпрокурора.

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По данным следствия, в конце февраля 2022 года женщина, которая в то время находилась во временно оккупированном Донецке и работала на российскую агентуру, привлекла к подрывной деятельности против Украины харьковчанина.

Установлена агент РФ, по наводке которой оккупанты ударили по зданию Харьковской ОГА

Она связалась с мужчиной посредством запретной в Украине социальной сети для того, чтобы он передавал ей информацию о местах дислокации украинских военных в Харькове.

Установлена агент РФ, по наводке которой оккупанты ударили по зданию Харьковской ОГА

Харьковчанин согласился и передавал женщине координаты, по которым военные страны-агрессора обстреливали Харьков. Именно он предоставил приспешнице врага информацию о ХОГА, по которой ударили оккупанты, сообщили в ОГП.

Жительнице Донецка заочно сообщено о подозрении в государственной измене.

  • 1 марта в результате ракетного удара оккупантов по ХОГА ранения получили 20 человек, в том числе один ребенок. Здание администрации было частично разрушено.
Вадим Ребрина
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война ракетный удар Харьков
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