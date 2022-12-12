Установлены шесть генералов РФ, которые руководили вторжением в Харьковскую область – фото

Шестерым российским генералам, которые организовали и обеспечили вооруженное вторжение оккупационных войск на территорию Харьковской области, сообщено о подозрении в нарушении территориальной целостности Украины и ведении агрессивной войны. Об этом сообщает Офис генпрокурора.

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Прокуроры совместно с сотрудниками Нацполиции и СБУ провели осмотр мест дислокации пунктов управления и штабов подразделений оккупационных войск РФ после освобождения Харьковской области.

"Обнаружены и изъяты документы, подтверждающие совершение подразделениями ВС РФ акта агрессии в отношении Украины", – говорится в сообщении ОГП.

Установлено и сообщено о подозрении шести генералам вооруженных сил РФ. По данным следствия, они давали непосредственные приказы оккупировать украинские населенные пункты. Следствием этого стали многочисленные жертвы среди мирного населения и разрушение населенных пунктов, отметили в Офисе генпрокурора.

Среди подозреваемых:

- генерал-майор, заместитель командующего Западным военным округом ВС РФ;

– генерал-лейтенант, командующий 20 общевойсковой армией Западного военного округа ВС РФ;

– генерал-майор, начальник штаба 20 общевойсковой армии Западного военного округа ВС РФ;

– генерал-майор, командующий 1 танковой армией Западного военного округа ВС РФ;

– генерал-майор, командир 3 мотострелковой Висленской Краснознаменной, орденов Суворова и Кутузова дивизии 20 общевойсковой армии Западного военного округа ВС РФ;

– генерал-майор, командир 144 гвардейской мотострелковой Ельнинской Краснознаменной ордена Суворова дивизии 20 общевойсковой армии Западного военного округа ВС РФ.

Досудебное расследование осуществляется Главным следственным управлением СБУ.

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Вадим Ребрина

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