Утечка. Разведка США опасается роста военного влияния Китая на Ближнем Востоке – WP

Разведка США считает, что Китай в декабре 2022 года возобновил работы на предполагаемом военном объекте в Объединенных Арабских Эмиратах, которые были остановлены год назад по просьбе властей ОАЭ. Об этом говорится в секретных документах, которые оказались в публичном доступе из-за утечки, сообщает The Washington Post.

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Издание отмечает, что активность китайских военных в порту недалеко от Абу-Даби находится под пристальным внимание американской разведки, так как в Вашингтоне опасаются, что из-за роста влияния Пекина на Ближнем Востоке ОАЭ может поднять уровень отношений с Китаем в ущерб отношениям с США.

Объединенные Арабские Эмираты считаются важным традиционным союзником США среди арабских стран региона, и их участие в военных проектах Китая, по мнению официальных лиц, может поставить под угрозу "важные военные действия США на Ближнем Востоке".

США проявляют особое внимание к порту Халифа, где активно работает китайская судоходная компания. В декабре 2021 года ОАЭ объявили, что приостановили китайское строительство на этом объекте после того, как официальные лица США заявили, что Пекин намеревается использовать его в военных целях. Теперь, однако, появились данные, что Эмираты могут быть "не вполне искренни" в отношениях с Вашингтоном, так как не могут игнорировать усиления влияния Китая в регионе.

Издание цитирует попавшие в его распоряжение секретные материалы, в которых говорится, что активность Пекина в ОАЭ являются "частью амбициозной кампании... по созданию к 2030 году глобальной военной сети, включающей не менее пяти зарубежных баз и 10 пунктов материально-технического обеспечения". В Китае называют эту инициативу "Проектом 141".

По мнению экспертов, расширение для Китая присутствия в узловых портах облегчает ему сбор разведданных о передвижениях и действиях американских военных в этих районах и усложняет для США реализацию их стратегий. Одна из крупнейших американских баз на Ближнем Востоке, авиабаза Аль-Дафра, находится примерно в 80 км от порта Халифа.

Терминал в порту Халифа является частью сети из более чем 100 стратегически расположенных по всему миру коммерческих портов и терминалов, в которые инвестирует Китай. Отмечается, что китайское участие в финансировании десятка европейских портов дают Пекину такой уровень контроля над маршрутами поставок, который затруднит для Европы введение действенных санкций против Китая, и даст Пекину возможность подорвать логистику стран Запада в случае конфронтации – даже несмотря на то, что аналогичная инфраструктура контроля США остается значительно более мощной.

Представитель китайского посольства в Вашингтоне заявил изданию, что озабоченность США по поводу военных объектов Китая за рубежом "неуместна", так как "Китай ведет обычное сотрудничество в области правопорядка и безопасности с другими странами на основе равенства и взаимной выгоды".

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Сергій Бережний

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