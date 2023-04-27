UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Утечка. Разведка США опасается роста военного влияния Китая на Ближнем Востоке – WP

Цей матеріал також доступний українською
27.04.2023, 14:04
Утечка. Разведка США опасается роста военного влияния Китая на Ближнем Востоке – WP - Фото
Небоскреб Бурдж Халифа в Дубае, ОАЭ (Фото - Mahmoud Khaled, EPA)

Разведка США считает, что Китай в декабре 2022 года возобновил работы на предполагаемом военном объекте в Объединенных Арабских Эмиратах, которые были остановлены год назад по просьбе властей ОАЭ. Об этом говорится в секретных документах, которые оказались в публичном доступе из-за утечки, сообщает The Washington Post

Издание отмечает, что активность китайских военных в порту недалеко от Абу-Даби находится под пристальным внимание американской разведки, так как в Вашингтоне опасаются, что из-за роста влияния Пекина на Ближнем Востоке ОАЭ может поднять уровень отношений с Китаем в ущерб отношениям с США.   

Объединенные Арабские Эмираты считаются важным традиционным союзником США среди арабских стран региона, и их участие в военных проектах Китая, по мнению официальных лиц, может поставить под угрозу "важные военные действия США на Ближнем Востоке".

США проявляют особое внимание к порту Халифа, где активно работает китайская судоходная компания. В декабре 2021 года ОАЭ объявили, что приостановили китайское строительство на этом объекте после того, как официальные лица США заявили, что Пекин намеревается использовать его в военных целях. Теперь, однако, появились данные, что Эмираты могут быть "не вполне искренни" в отношениях с Вашингтоном, так как не могут игнорировать усиления влияния Китая в регионе. 

Издание цитирует попавшие в его распоряжение секретные материалы, в которых говорится, что активность Пекина в ОАЭ являются "частью амбициозной кампании... по созданию к 2030 году глобальной военной сети, включающей не менее пяти зарубежных баз и 10 пунктов материально-технического обеспечения". В Китае называют эту инициативу "Проектом 141".

По мнению экспертов, расширение для Китая присутствия в узловых портах облегчает ему сбор разведданных о передвижениях и действиях американских военных в этих районах и усложняет для США реализацию их стратегий. Одна из крупнейших американских баз на Ближнем Востоке, авиабаза Аль-Дафра, находится примерно в 80 км от порта Халифа.

Терминал в порту Халифа является частью сети из более чем 100 стратегически расположенных по всему миру коммерческих портов и терминалов, в которые инвестирует Китай. Отмечается, что китайское участие в финансировании десятка европейских портов дают Пекину такой уровень контроля над маршрутами поставок, который затруднит для Европы введение действенных санкций против Китая, и даст Пекину возможность подорвать логистику стран Запада в случае конфронтации – даже несмотря на то, что аналогичная инфраструктура контроля США остается значительно более мощной. 

Представитель китайского посольства в Вашингтоне заявил изданию, что озабоченность США по поводу военных объектов Китая за рубежом "неуместна", так как "Китай ведет обычное сотрудничество в области правопорядка и безопасности с другими странами на основе равенства и взаимной выгоды".

Читайте также: Китай направил в Украину Ли Хуэйя. Он был послом в России 10 лет и имеет награды от Путина

Сергій Бережний
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Китай разведка сша объединенные арабские эмираты оаэ геополитика
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 