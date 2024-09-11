Утром россияне ударили по Днепропетровской области – погиб человек, двое пострадавших

Фото: Telegram Сергей Лысак

Утром 11 сентября россияне ударили по Каменскому району Днепропетровской области – из-за атаки есть погибший и двое пострадавших, произошел пожар на предприятии. Об этом сообщил глава обладминистрации Сергей Лысак.

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О взрыве в Каменском районе стало известно в 11:30.

Впоследствии Лысак сообщил: из-за удара погиб 38-летний мужчина, также госпитализирован пострадавший с ожогами – его состояние оценивали как среднее.

После обеда стало известно о второй пострадавшей из-за атаки: кроме 22-летнего мужчины ранена 32-летняя женщина – у нее минно-взрывная травма и сотрясение головного мозга, ее тоже госпитализировали, а ее состояние оценивалось как среднее.

Также из-за российского удара произошло разрушение на одном из предприятий – там произошел пожар, отметил глава ОВА в сообщении от 14:24.

Фото: Telegram Сергей Лысак

В результате ракетных ударов, которые Россия нанесла вечером 2 сентября, в Днепре были повреждены предприятие и детский сад, в Запорожье – гостиница.

Оккупанты ударили баллистикой по Днепру и обстреляли Запорожье. В результате атак в двух городах есть погибшие и раненые – в частности, россияне убили восьмилетнего ребенка.

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