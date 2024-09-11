Вранці росіяни вдарили по Дніпропетровщині – загинула людина, двоє постраждалих

Через удар сталася пожежа на підприємстві

Фото: Telegram Сергій Лисак

Вранці 11 вересня росіяни вдарили по Кам'янському району Дніпропетровської області – через атаку є загиблий та двоє постраждалих, сталася пожежа на підприємстві. Про це повідомив очільник обладміністрації Сергій Лисак.

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Про вибух у Кам’янському районі стало відомо об 11:30.

Згодом Лисак повідомив: через удар загинув 38-річний чоловік, також ушпиталено потерпілого з опіками – його стан оцінювали як середній.

По обіді стало відомо про другу постраждалу через атаку: окрім 22-річного чоловіка ушкодження отримала 32-річна жінка – у неї мінно-вибухова травма та струс головного мозку, її теж ушпиталили, а її стан оцінювався як середній.

Також через російський удар сталося руйнування на одному з підприємств – там сталася пожежа, зазначив очільник ОВА у повідомленні від 14:24.

Фото: Telegram Сергій Лисак

Внаслідок ракетних ударів, які Росія завдала ввечері 2 вересня, у Дніпрі були пошкоджені підприємство та дитячий садок, у Запоріжжі – готель.

Окупанти вдарили балістикою по Дніпру та обстріляли Запоріжжя. Внаслідок атак у двох містах є загиблі та поранені – зокрема, росіяни убили восьмирічну дитину.

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