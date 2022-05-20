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Увиденное под Киевом подтверждает правильность исключения РФ из Совета Европы – генсек

Цей матеріал також доступний українською
20.05.2022, 20:18
Увиденное под Киевом подтверждает правильность исключения РФ из Совета Европы – генсек - Фото
Мария Пейчинович-Бурич (Фото: EPA-EFE/SALVATORE DI NOLFI)

Генеральный секретарь Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич после визита в Ирпень и Бородянку заявила о правильности решения об исключении России из Совета Европы. Об этом она сказала, выступая на встрече комитета министров, которая впервые проходила без РФ, передает пресс-служба Совета Европы.

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В ходе выступления генсек отметила, что в День Европы, 9 мая, она посетила Киевскую область.

"Я своими глазами видела разрушения и страдания, вызванные жестокой агрессией России, агрессией, которая, увы, продолжается. Я никогда не забуду Бородянку и Ирпень. История насилия ужасна: это изнасилования, пытки и убийства мирных жителей, женщин и мужчин, девочек и мальчиков", – сказала  Пейчинович-Бурич.

Она подчеркнула, что все увиденное подтверждает правильность решения об исключении России из Совета Европы.

По ее словам, поддержка Украины является главным приоритетом для Совета Европы.

Генсек сообщила, что в скором времени офис Совета Европы вновь будет открыт в Киеве, и это будет "символом решимости стоять рядом с украинскими властями и народом".

  • 25 февраля Совет Европы приостановил членство РФ после нападения на Украину.
  • 15 марта Парламентская ассамблея Совета Европы единогласно приняла решение исключить Россию из состава.
  • Россия сама заявила о выходе из Совета Европы, к которому присоединилась 28 февраля 1996 года.
  • 16 марта Россию исключили из Совета Европы.
Оксана Житнюк
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Мария Пейчинович-Бурич война совет европы ирпень генсек бородянка
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