Увольнение Денисовой подрывает независимость институции омбудсмена – миссия ООН

Увольнение Людмилы Денисовой с должности омбудсмена подрывает независимость этой важной правозащитной институции в Украине. С таким заявлением выступила мониторинговая миссия ООН по правам человека.

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"Сегодняшнее увольнение уполномоченной Верховной Рады Украины по правам человека Людмилы Денисовой согласно новопринятому закону противоречит международным стандартам и подрывает независимость этой важной правозащитной институции в Украине", – говорится в заявлении.

По мнению миссии ООН, сейчас, как никогда, для Украины важно иметь независимую и сильную институцию, которая сможет беспристрастно расследовать нарушения прав человека и поддерживать пострадавших в поиске справедливости и возмещения ущерба.

Как подчеркнули правозащитники, международные стандарты требуют, чтобы законодательство, регулирующее такие институции, содержало независимый и объективный процесс увольнения с четко определенными основаниями.

"В постановлении, принятом Верховной Радой по неоправданно ускоренной процедуре, не объясняются причины увольнения Уполномоченной по правам человека. Это решение ослабило независимость институции и нарушит ее работу", – говорится в заявлении.

В мониторинговой миссии ООН по правам человека призвали украинские органы власти принять немедленные меры для обеспечения независимости омбудсмена и соблюдать международные стандарты в законодательстве и на практике.

31 мая в Раде собрали подписи о выражении недоверия Денисовой. Позднее нардепы проголосовали за ее увольнение с должности омбудсмена. "За" - 234 депутата.

Собеседник в руководстве фракции Слуга народа сообщил LIGA.net , что среди причин выражения недоверия – неудовлетворительная работа Денисовой по обмену пленными: "Она полностью отсутствовала в процессе обменов. Не связывалась с переговорной группой, но комментировала очень активно. И комментировала много лишнего".

в руководстве фракции Слуга народа сообщил , что среди причин выражения недоверия – неудовлетворительная работа Денисовой по обмену пленными: "Она полностью отсутствовала в процессе обменов. Не связывалась с переговорной группой, но комментировала очень активно. И комментировала много лишнего". Сама Денисова считает, что Офис президента якобы не устраивает ее "активная деятельность, направленная на сбор и анализ информации о нарушениях прав человека на временно оккупированных территориях".

Генпрокурор Ирина Венедиктова заявила, что Денисова не передавала в Офис генпрокурора материалы по изнасилованиям, о которых она писала в социальных сетях.

Наталия Медведева

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