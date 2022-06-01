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Увольнение Денисовой подрывает независимость институции омбудсмена – миссия ООН

Цей матеріал також доступний українською
01.06.2022, 05:10
Увольнение Денисовой подрывает независимость институции омбудсмена – миссия ООН - Фото
Людмила Денисова (Скриншот видео Facebook/Суспильне)

Увольнение Людмилы Денисовой с должности омбудсмена подрывает независимость этой важной правозащитной институции в Украине. С таким заявлением выступила мониторинговая миссия ООН по правам человека.

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"Сегодняшнее увольнение уполномоченной Верховной Рады Украины по правам человека Людмилы Денисовой согласно новопринятому закону противоречит международным стандартам и подрывает независимость этой важной правозащитной институции в Украине", – говорится в заявлении.

По мнению миссии ООН, сейчас, как никогда, для Украины важно иметь независимую и сильную институцию, которая сможет беспристрастно расследовать нарушения прав человека и поддерживать пострадавших в поиске справедливости и возмещения ущерба.

Как подчеркнули правозащитники, международные стандарты требуют, чтобы законодательство, регулирующее такие институции, содержало независимый и объективный процесс увольнения с четко определенными основаниями.

"В постановлении, принятом Верховной Радой по неоправданно ускоренной процедуре, не объясняются причины увольнения Уполномоченной по правам человека. Это решение ослабило независимость институции и нарушит ее работу", – говорится в заявлении.

В мониторинговой миссии ООН по правам человека призвали украинские органы власти принять немедленные меры для обеспечения независимости омбудсмена и соблюдать международные стандарты в законодательстве и на практике.

  • 31 мая в Раде собрали подписи о выражении недоверия Денисовой. Позднее нардепы проголосовали за ее увольнение с должности омбудсмена. "За" - 234 депутата.
  • Собеседник в руководстве фракции Слуга народа сообщил LIGA.net, что среди причин выражения недоверия – неудовлетворительная работа Денисовой по обмену пленными: "Она полностью отсутствовала в процессе обменов. Не связывалась с переговорной группой, но комментировала очень активно. И комментировала много лишнего".
  • Сама Денисова считает, что Офис президента якобы не устраивает ее "активная деятельность, направленная на сбор и анализ информации о нарушениях прав человека на временно оккупированных территориях".
  • Генпрокурор Ирина Венедиктова заявила, что Денисова не передавала в Офис генпрокурора материалы по изнасилованиям, о которых она писала в социальных сетях. 
Наталия Медведева
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Людмила Денисова увольнение омбудсмен
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