В 11 городах в воскресенье пройдет второй тур выборов: кто и где борется за кресло мэра

22 ноября мэров будут выбирать во Львове, Днепре, Полтаве, Николаеве, Ровно, Ужгороде, Черкассах, Бердянске, Дрогобыче, Славянске и Никополе

В воскресенье, 22 ноября, в 11 городах пройдет второй тур выборов мэра, сообщает пресс-служба Центральной избирательной комиссии.

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Львов. За место городского головы борются действующий мэр Андрей Садовый от партии Самопомощь и кандидат от Евросолидарности, нардеп Олег Синютка. В первом туре Садовый набрал 40,09% голосов, Синютка – 31,1%.

Днепр. Конкуренцию действующему мэру города Борису Филатову (Пропозиция) составит кандидат от Гражданской силы Загид Краснов. Филатов лидировал в первом туре с 46,41% голосов, Краснов получил 13,15%.

Полтава. Во второй тур прошли бывший мэр города Александр Мамай от партии За будущее и бизнесмен Сергей Иващенко от партии Слуга народа. Мамай получил в первом туре 30,06%, Иващенко – 17,71%.

Николаев. Во втором туре встретятся действующий мэр города Александр Сенкевич (Пропозиция) и кандидат от ОПЗЖ Владислав Чайка. В первом туре Сенкевич лидировал с 38,94%, Чайка был вторым с 29,31%.

Ровно. Действующий мэр Владимир Хомко не баллотировался на выборах в 2020 году. Во второй тур прошли кандидат от партии Ровно вместе Виктор Шакирзян (19,84%) и кандидат от Евросолидарности Александр Третяк (13,52%).

Ужгород. Во второй тур прошли действующий мэр Богдан Андреев (25,4%) и кандидат от Слуги народа Виктор Щадей (17,93%).

Черкассы. Действующий мэр Анатолий Бондаренко, выдвинувшийся от партии За будущее, во втором туре встретится с кандидатом от партии Голос, предпринимателем Виктором Евпаком. Бондаренко в первом туре набрал 37,6%, Евпак – 19,14%. Кандидата от Голоса поддержали Слуга народа и Евросолидарность.

Бердянск. Во второй тур вышли кандидат от ОПЗЖ, депутат горсовета Александр Свидло (34,7%) и кандидат от За будущее, бывший глава Запорожской ОГА Валерий Баранов (30,15%).

Дрогобыч. Во второй тур прошли действующий мэр Тарас Кучма (41,48%) и самовыдвиженец, бизнесмен Андрей Веселый (26,05%).

Славянск. Кандидат от ОПЗЖ Павел Придворов (30,86%) будет оспаривать должность мэра у действующего городского головы, кандидата от Оппозиционного блока Вадима Ляха (29,99%).

Никополь. Во второй тур вышли секретарь горсовета, кандидат от За будущее Александр Саюк (21,86%) и кандидат от Слуги народа Руслан Олейник (17,85%).

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Денис Юдин

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