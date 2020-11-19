В 11 городах в воскресенье пройдет второй тур выборов: кто и где борется за кресло мэра
22 ноября мэров будут выбирать во Львове, Днепре, Полтаве, Николаеве, Ровно, Ужгороде, Черкассах, Бердянске, Дрогобыче, Славянске и Никополе
В воскресенье, 22 ноября, в 11 городах пройдет второй тур выборов мэра, сообщает пресс-служба Центральной избирательной комиссии.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
Львов. За место городского головы борются действующий мэр Андрей Садовый от партии Самопомощь и кандидат от Евросолидарности, нардеп Олег Синютка. В первом туре Садовый набрал 40,09% голосов, Синютка – 31,1%.
Днепр. Конкуренцию действующему мэру города Борису Филатову (Пропозиция) составит кандидат от Гражданской силы Загид Краснов. Филатов лидировал в первом туре с 46,41% голосов, Краснов получил 13,15%.
Полтава. Во второй тур прошли бывший мэр города Александр Мамай от партии За будущее и бизнесмен Сергей Иващенко от партии Слуга народа. Мамай получил в первом туре 30,06%, Иващенко – 17,71%.
Николаев. Во втором туре встретятся действующий мэр города Александр Сенкевич (Пропозиция) и кандидат от ОПЗЖ Владислав Чайка. В первом туре Сенкевич лидировал с 38,94%, Чайка был вторым с 29,31%.
Ровно. Действующий мэр Владимир Хомко не баллотировался на выборах в 2020 году. Во второй тур прошли кандидат от партии Ровно вместе Виктор Шакирзян (19,84%) и кандидат от Евросолидарности Александр Третяк (13,52%).
Ужгород. Во второй тур прошли действующий мэр Богдан Андреев (25,4%) и кандидат от Слуги народа Виктор Щадей (17,93%).
Черкассы. Действующий мэр Анатолий Бондаренко, выдвинувшийся от партии За будущее, во втором туре встретится с кандидатом от партии Голос, предпринимателем Виктором Евпаком. Бондаренко в первом туре набрал 37,6%, Евпак – 19,14%. Кандидата от Голоса поддержали Слуга народа и Евросолидарность.
Бердянск. Во второй тур вышли кандидат от ОПЗЖ, депутат горсовета Александр Свидло (34,7%) и кандидат от За будущее, бывший глава Запорожской ОГА Валерий Баранов (30,15%).
Дрогобыч. Во второй тур прошли действующий мэр Тарас Кучма (41,48%) и самовыдвиженец, бизнесмен Андрей Веселый (26,05%).
Славянск. Кандидат от ОПЗЖ Павел Придворов (30,86%) будет оспаривать должность мэра у действующего городского головы, кандидата от Оппозиционного блока Вадима Ляха (29,99%).
Никополь. Во второй тур вышли секретарь горсовета, кандидат от За будущее Александр Саюк (21,86%) и кандидат от Слуги народа Руслан Олейник (17,85%).
- 25 октября 2020 года прошли местные выборы. LIGA.net собирает в одном месте все результаты.
- Выборы в Харькове выиграл действующий мэр Геннадий Кернес: он лечится от коронавируса в Германии, состояние его здоровья неизвестно.
- В Одессе также победил действующий мэр – Геннадий Труханов.
- ЦИК объяснила, почему медлит с результатами выборов.
- Сегодня, 19 ноября, стали известны результаты выборов в Черновцах: действующий мэр Алексей Каспрук не прошел во второй тур.
Читайте также: Местные выборы кардинально изменили Украину. Вот шесть главных выводов
Комментарии