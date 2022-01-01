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В 2022 году Украина получит не менее трех катеров Mark VI – посол

Цей матеріал також доступний українською
01.01.2022, 23:42
В 2022 году Украина получит не менее трех катеров Mark VI – посол - Фото
Оксана Маркарова (Скриншот видео Радио Свобода)

В 2022 году в Украину начнется отправка американских патрульных катеров Mark VI. Об этом рассказала посол Украины в США Оксана Маркарова в интервью Радио Свобода.

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По словам Маркаровой, ориентировочно в первом полугодии Вашингтон передаст Украине катер Island.

"Он в ближайшее время будет передан и доставлен. Мы здесь очень активно сотрудничаем... Мы здесь немного зависим от транспорта, но это точно первый квартал 2022 года", – сказала Маркарова.

Посол рассказала, что в 2022 году запланирована отправка Украине патрульных катеров Mark VI.

Количество катеров Mark VI, которые американцы передадут ВМС ВСУ, пока обсуждается. По словам посла, их будет "от трех и плюс".

  • 18 июля 2020 года США одобрили продажу Украине до 16 боевых патрульных катеров Mark VI и сопутствующего оборудования на общую сумму в $600 млн.
  • 6 января 2021 года Минобороны США заказало для Украины патрульные катера Mark VI – строительство первой партии кораблей планировалось завершить к декабрю 2022 года.
  • 8 ноября два катера Island прибыли в Одессу.

Читайте также: Украина получит дополнительную помощь от США, не только $300 млн из бюджета – посол

Наталия Медведева
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Оксана Маркарова Mark VI Island
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