В 2022 году Украина получит не менее трех катеров Mark VI – посол
В 2022 году в Украину начнется отправка американских патрульных катеров Mark VI. Об этом рассказала посол Украины в США Оксана Маркарова в интервью Радио Свобода.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
По словам Маркаровой, ориентировочно в первом полугодии Вашингтон передаст Украине катер Island.
"Он в ближайшее время будет передан и доставлен. Мы здесь очень активно сотрудничаем... Мы здесь немного зависим от транспорта, но это точно первый квартал 2022 года", – сказала Маркарова.
Посол рассказала, что в 2022 году запланирована отправка Украине патрульных катеров Mark VI.
Количество катеров Mark VI, которые американцы передадут ВМС ВСУ, пока обсуждается. По словам посла, их будет "от трех и плюс".
- 18 июля 2020 года США одобрили продажу Украине до 16 боевых патрульных катеров Mark VI и сопутствующего оборудования на общую сумму в $600 млн.
- 6 января 2021 года Минобороны США заказало для Украины патрульные катера Mark VI – строительство первой партии кораблей планировалось завершить к декабрю 2022 года.
- 8 ноября два катера Island прибыли в Одессу.
Читайте также: Украина получит дополнительную помощь от США, не только $300 млн из бюджета – посол
Комментарии