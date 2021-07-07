В 2022-м армия Украины пополнится еще несколькими кораблями от США и Британии – Таран

В 2022-м году при помощи США и Великобритании флот Украины пополнится несколькими кораблями "москитного флота". Об этом во время конференции Ukraine Reform Conference заявил министр обороны Андрей Таран.

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По его словам, будущие корабли флота Военно-морских сил Украины будут вооружены противокорабельными ракетами и средствами радиоэлектронной борьбы.

"Прямо сейчас мы создаем "москитный флот". Мы пытаемся дать этим "москитам" современные боевые возможности. Я хотел бы видеть в следующем году как минимум противокорабельные ракеты, которые будут установлены на этих малых кораблях. У нас нет настоящего оружия, которое могло бы остановить нападение с моря", – говорит министр.

Он отметил, что в Минобороны уже рассуждают над тем, какие именно ракеты будут установлены на будущем корвете флота Украины, которые будут строить вместе с Турцией.

СПРАВКА. Москитный флот - совокупность быстроходных и манёвренных малых боевых кораблей, например, торпедных, сторожевых, ракетных, а также других малых катеров.

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Станислав Стороженко

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