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В 2022-м армия Украины пополнится еще несколькими кораблями от США и Британии – Таран

Цей матеріал також доступний українською
07.07.2021, 18:27
В 2022-м армия Украины пополнится еще несколькими кораблями от США и Британии – Таран - Фото
Андрей Таран (Фото: пресс-служба Минобороны)

В 2022-м году при помощи США и Великобритании флот Украины пополнится несколькими кораблями "москитного флота". Об этом во время конференции Ukraine Reform Conference заявил министр обороны Андрей Таран.

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По его словам, будущие корабли флота Военно-морских сил Украины будут вооружены противокорабельными ракетами и средствами радиоэлектронной борьбы.

"Прямо сейчас мы создаем "москитный флот". Мы пытаемся дать этим "москитам" современные боевые возможности. Я хотел бы видеть в следующем году как минимум противокорабельные ракеты, которые будут установлены на этих малых кораблях. У нас нет настоящего оружия, которое могло бы остановить нападение с моря", – говорит министр.

Он отметил, что в Минобороны уже рассуждают над тем, какие именно ракеты будут установлены на будущем корвете флота Украины, которые будут строить вместе с Турцией. 

СПРАВКА. Москитный флот - совокупность быстроходных и манёвренных малых боевых кораблей, например, торпедных, сторожевых, ракетных, а также других малых катеров.

Читайте также: Babcock International объявила, что берется за "современный фрегат" для ВМС Украины

Станислав Стороженко
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минобороны вмсу москитный флот Андрей Таран
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