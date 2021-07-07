В 2022-м армия Украины пополнится еще несколькими кораблями от США и Британии – Таран
В 2022-м году при помощи США и Великобритании флот Украины пополнится несколькими кораблями "москитного флота". Об этом во время конференции Ukraine Reform Conference заявил министр обороны Андрей Таран.
Присоединяйтесь к Instagram LIGA.net – здесь только то, о чем вы не можете не знать
По его словам, будущие корабли флота Военно-морских сил Украины будут вооружены противокорабельными ракетами и средствами радиоэлектронной борьбы.
"Прямо сейчас мы создаем "москитный флот". Мы пытаемся дать этим "москитам" современные боевые возможности. Я хотел бы видеть в следующем году как минимум противокорабельные ракеты, которые будут установлены на этих малых кораблях. У нас нет настоящего оружия, которое могло бы остановить нападение с моря", – говорит министр.
Он отметил, что в Минобороны уже рассуждают над тем, какие именно ракеты будут установлены на будущем корвете флота Украины, которые будут строить вместе с Турцией.
- В 2018 году СМИ писали, что США якобы предлагали флоту Украины фрегаты Oliver Hazard Perry.
- В апреле 2021-го в сети появилось видео испытаний и маневров нового корабля ВМС "Симферополь".
- В мае 2021-го глава Минобороны Таран пообещал, что до 2022-го будет сформирован дивизион американских катеров Island.
Читайте также: Babcock International объявила, что берется за "современный фрегат" для ВМС Украины
Комментарии