В 2023 году Китай продал России в 30 раз больше дронов, чем Украине – Politico

Китай продает России беспилотники и много снаряжения для оснащения армии. Об этом сообщает Politico.

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Журналисты Politico проанализировали таможенные данные и установили объемы китайского экспорта товаров двойного назначения в Россию во время полномасштабной войны против Украины.

Как отмечается, с 2022 года импорт из Китая оборудования двойного назначения резко вырос в Россию и резко снизился в Украину.

Подчеркивается, что в 2023 году Россия импортировала из Китая беспилотников на сумму более $100 млн – в 30 раз больше, чем Украина.

Китайский экспорт керамики – компонента, используемого в бронежилетах – увеличился на 69% в Россию до более чем $225 млн, а в Украину сократился на 61% до $5 млн.

Согласно таможенным записям, полученным Politico, российские покупатели только в одной компании Shanghai H Win задекларировали заказы на сотни тысяч бронежилетов и касок.

А российская компания Rika продает китайские тепловизоры – с 2022 года она получила 220 поставок тепловизоров и средств защиты на сумму $11 млн.

Еще одна компания из РФ Позитрон с конца октября по декабрь 2022 года закупила в Китае 100 000 шлемов, а также беспилотники.

10 июля президент США Джо Байден заявил, что предостерег главу КНР Си Цзиньпина от излишней поддержки России.

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