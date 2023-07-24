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В 2023 году Китай продал России в 30 раз больше дронов, чем Украине – Politico

Цей матеріал також доступний українською
24.07.2023, 16:36
В 2023 году Китай продал России в 30 раз больше дронов, чем Украине – Politico - Фото
Китайский магазин (Фото: Shanghai H Win)

Китай продает России беспилотники и много снаряжения для оснащения армии. Об этом сообщает Politico.

Журналисты Politico проанализировали таможенные данные и установили объемы китайского экспорта товаров двойного назначения в Россию во время полномасштабной войны против Украины.

Как отмечается, с 2022 года импорт из Китая оборудования двойного назначения резко вырос в Россию и резко снизился в Украину.

Подчеркивается, что в 2023 году Россия импортировала из Китая беспилотников на сумму более $100 млн – в 30 раз больше, чем Украина.

Китайский экспорт керамики – компонента, используемого в бронежилетах – увеличился на 69% в Россию до более чем $225 млн, а в Украину сократился на 61% до $5 млн.

Согласно таможенным записям, полученным Politico, российские покупатели только в одной компании Shanghai H Win задекларировали заказы на сотни тысяч бронежилетов и касок.

А российская компания Rika продает китайские тепловизоры – с 2022 года она получила 220 поставок тепловизоров и средств защиты на сумму $11 млн.

Еще одна компания из РФ Позитрон с конца октября по декабрь 2022 года закупила в Китае 100 000 шлемов, а также беспилотники.

Читайте также: Китай скупил со скидкой рекордное количество российской нефти

Наталья Медведева
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