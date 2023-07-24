У 2023 році Китай продав Росії у 30 разів більше дронів, ніж Україні – Politico

Китай продає Росії безпілотники та багато спорядження для оснащення армії. Про це повідомляє Politico.

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Журналісти Politico проаналізували митні дані та встановили обсяги китайського експорту товарів подвійного призначення до Росії під час повномасштабної війни проти України.

Як зазначається, з 2022 року імпорт з Китаю обладнання подвійного призначення різко зріс до Росії та різко знизився в Україну.

Наголошується, що у 2023 році Росія імпортувала з Китаю безпілотників на суму понад $100 млн – у 30 разів більше, ніж Україна.

Китайський експорт кераміки – компонента, що використовується у бронежилетах – збільшився на 69% до Росії до більш ніж $225 млн, а в Україну скоротився на 61% до $5 млн.

Згідно з митними записами, отриманими Politico, російські покупці лише в одній компанії Shanghai H Win задекларували замовлення на сотні тисяч бронежилетів та касок.

А російська компанія Rika продає китайські тепловізори – з 2022 року вона отримала 220 постачань тепловізорів та засобів захисту на суму $11 млн.

Ще одна компанія з РФ Позитрон з кінця жовтня до грудня 2022 року закупила в Китаї 100 000 шоломів, а також безпілотники.

10 липня президент США Джо Байден заявив, що застеріг голову КНР Сі Цзіньпіна від надмірної підтримки Росії.

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