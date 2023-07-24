RU
RU
Новини
Політика
Суспільство
Світ
Надзвичайні події
Київ
Спорт
Новини регіонів
Бізнес
Економіка
Люди
Ідеї та кейси
ProГаз
UAExport
ТЕК
Авто
Транспорт
Нерухомість
Продовольство
FMCG
Новини компаній
Українська фактологія
Світ азарту
Фінанси
Економіка
Банки
Особисті гроші
Фондовий ринок
Конвертер валют
Валюта
Банківські метали
Обрати кредит онлайн
Новини компаній
Tech
Технології
Телеком
Гаджети
В Україні
Стартапи
Різне
Новини компаній
Life
Історії
Поради
Пояснення
Розваги
Досьє
Всі досьє
Персони
Компанії
Партії
Свята
Організації
Блоги
Спецпроєкти
Думки
Розсилки
Фото і відео
LIGA Plus
Промокоди
ОСАГО
Вакансії
Світ азарту
iGaming
LIGA.Радників
Автори
Редакція
Архів
ТВ-програма
RSS-канали

У 2023 році Китай продав Росії у 30 разів більше дронів, ніж Україні – Politico

Этот материал также доступен на русском
24.07.2023, 16:36
У 2023 році Китай продав Росії у 30 разів більше дронів, ніж Україні – Politico - Фото
Китайський магазин (Фото: Shanghai H Win)

Китай продає Росії безпілотники та багато спорядження для оснащення армії. Про це повідомляє Politico.

Журналісти Politico проаналізували митні дані та встановили обсяги китайського експорту товарів подвійного призначення до Росії під час повномасштабної війни проти України.

Як зазначається, з 2022 року імпорт з Китаю обладнання подвійного призначення різко зріс до Росії та різко знизився в Україну.

Наголошується, що у 2023 році Росія імпортувала з Китаю безпілотників на суму понад $100 млн – у 30 разів більше, ніж Україна.

Китайський експорт кераміки – компонента, що використовується у бронежилетах – збільшився на 69% до Росії до більш ніж $225 млн, а в Україну скоротився на 61% до $5 млн.

Згідно з митними записами, отриманими Politico, російські покупці лише в одній компанії Shanghai H Win задекларували замовлення на сотні тисяч бронежилетів та касок.

А російська компанія Rika продає китайські тепловізори – з 2022 року вона отримала 220 постачань тепловізорів та засобів захисту на суму $11 млн.

Ще одна компанія з РФ Позитрон з кінця жовтня до грудня 2022 року закупила в Китаї 100 000 шоломів, а також безпілотники.

Читайте також: Китай скуповував зі знижкою рекордну кількість російської нафти

Наталія Медведєва
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.
війнакитайдрони
Ще по темі

Коментарі

Останні новини
Спецпроєкти
 