У 2023 році Китай продав Росії у 30 разів більше дронів, ніж Україні – Politico
Китай продає Росії безпілотники та багато спорядження для оснащення армії. Про це повідомляє Politico.
Журналісти Politico проаналізували митні дані та встановили обсяги китайського експорту товарів подвійного призначення до Росії під час повномасштабної війни проти України.
Як зазначається, з 2022 року імпорт з Китаю обладнання подвійного призначення різко зріс до Росії та різко знизився в Україну.
Наголошується, що у 2023 році Росія імпортувала з Китаю безпілотників на суму понад $100 млн – у 30 разів більше, ніж Україна.
Китайський експорт кераміки – компонента, що використовується у бронежилетах – збільшився на 69% до Росії до більш ніж $225 млн, а в Україну скоротився на 61% до $5 млн.
Згідно з митними записами, отриманими Politico, російські покупці лише в одній компанії Shanghai H Win задекларували замовлення на сотні тисяч бронежилетів та касок.
А російська компанія Rika продає китайські тепловізори – з 2022 року вона отримала 220 постачань тепловізорів та засобів захисту на суму $11 млн.
Ще одна компанія з РФ Позитрон з кінця жовтня до грудня 2022 року закупила в Китаї 100 000 шоломів, а також безпілотники.
- 10 липня президент США Джо Байден заявив, що застеріг голову КНР Сі Цзіньпіна від надмірної підтримки Росії.
Читайте також: Китай скуповував зі знижкою рекордну кількість російської нафти
Коментарі