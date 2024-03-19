В 2023 году на работу Верховной Рады и поездки делегаций потратили 2,6 млрд грн

Редакции LIGA.net стало известно, что на обеспечение деятельности Рады в 2024 году установлен годовой объем расходов в сумме 2 947,1 млрд гривен

Фото: Верховная Рада

На функционирование работы Верховной Рады в 2023 году было потрачено 2,6 млрд грн, из которых 13,7 млн – на обеспечение визитов делегаций Верховной Рады Украины за границу. В то же время на 2024 год установлен годовой объем расходов для обеспечения деятельности ВР – 2,9 млрд грн. Эти сведения предоставили по запросу LIGA.ne t в Верховной Раде.

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По данным ВР, в 2023 году для обеспечения деятельности Верховной Рады, ее органов и народных депутатов Украины была выделена сумма 2 732,1 млрд гривен. В то же время по данным, которые предоставили редакции, в 2023 году фактически было использовано 2 592,7 млрд гривен, в том числе для обеспечения визитов делегаций правительства за границу – 13,7 млн гривен.

На обеспечение деятельности Рады в 2024 году Законом Украины "О Государственном бюджете Украины на 2024 год" установлен годовой объем расходов в сумме 2 947,1 млрд гривен.

"Необходимо отметить, что в условиях военного положения Верховная Рада Украины осуществляет деятельность в режиме максимальной экономии бюджетных средств", – акцентировали в комментарии для издания.

Также редакцию проинформировали, что в 2023 году из-за "экономного и рационального использования бюджетных средств в государственный бюджет Украины возвращено 109,4 млн гривен".