В 2025 году Ермак пять раз пытался сместить Буданова с поста главы ГУР – источники
Бывший глава Офиса президента Андрей Ермак хотел сместить Кирилла Буданова, которого 2 января назначили главой Офиса президента, с должности начальника Главного управления разведки Министерства обороны. Об этом в комментариях для разбора LIGA.net сообщили два собеседника из разведывательного сообщества.
Они считают, что в назначении именно Буданова на пост главы ОП есть изысканная политическая ирония.
По словам собеседников, в течение 2025 года Ермак приложил немало усилий, чтобы сместить его с должности начальника ГУР. Они насчитывают как минимум пять таких попыток.
Один из собеседников отметил, что попытки оказались безуспешными, поскольку Буданов каждый раз демонстрировал высокую эффективность в решении сложных задач на поле боя.
"Очень часто, когда на Ставке президент спрашивает, может ли Кирилл Алексеевич что-то сделать, в ответ звучит: "Конечно, господин верховный главнокомандующий". А потом – мы берем и делаем", – пояснил один из разведчиков.
Среди причин неприязни бывшего главы ОП к Буданову собеседники в разведке называют три ключевые:
→ Буданов часто предоставлял президенту информацию, которая не совпадала с данными и прогнозами главнокомандующего Вооруженных Сил Украины Александра Сырского, а также имел привилегию общаться с Зеленским напрямую, не согласовывая свою информацию с Ермаком;
→ желание команды Ермака монополизировать направление Deep Strike на территории России. ГУР же сохраняло автономию в вопросе того, как и чем наносить удары;
→ налажены системы закупок различных образцов вооружений на мировом рынке вооружений, который является очень закрытой и очень специфической средой.
- 28 ноября 2025 года НАБУ провело обыски у тогдашнего главы ОП Ермака. По данным источников FT, это связано с делом "Мидас" относительно коррупция в энергетике.
- Вечером того же дня Ермак написал заявление об отставке с должности главы ОП, которую утвердил президент.
- 2 января 2026 года Зеленский подписал указ о назначении Буданова на должность главы ОП.
