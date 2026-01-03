В 2025 году Ермак пять раз пытался сместить Буданова с поста главы ГУР – источники

Попытки сместить тогдашнего главу ГУР ни к чему не привели, поскольку он демонстрировал высокую эффективность, заявил один из собеседников

Владимир Зеленский и Кирилл Буданов (Фото: ОП)

Бывший глава Офиса президента Андрей Ермак хотел сместить Кирилла Буданова, которого 2 января назначили главой Офиса президента, с должности начальника Главного управления разведки Министерства обороны. Об этом в комментариях для разбора LIGA.net сообщили два собеседника из разведывательного сообщества.

Они считают, что в назначении именно Буданова на пост главы ОП есть изысканная политическая ирония.

По словам собеседников, в течение 2025 года Ермак приложил немало усилий, чтобы сместить его с должности начальника ГУР. Они насчитывают как минимум пять таких попыток.

Один из собеседников отметил, что попытки оказались безуспешными, поскольку Буданов каждый раз демонстрировал высокую эффективность в решении сложных задач на поле боя.

"Очень часто, когда на Ставке президент спрашивает, может ли Кирилл Алексеевич что-то сделать, в ответ звучит: "Конечно, господин верховный главнокомандующий". А потом – мы берем и делаем", – пояснил один из разведчиков.

Среди причин неприязни бывшего главы ОП к Буданову собеседники в разведке называют три ключевые:

→ Буданов часто предоставлял президенту информацию, которая не совпадала с данными и прогнозами главнокомандующего Вооруженных Сил Украины Александра Сырского, а также имел привилегию общаться с Зеленским напрямую, не согласовывая свою информацию с Ермаком;

→ желание команды Ермака монополизировать направление Deep Strike на территории России. ГУР же сохраняло автономию в вопросе того, как и чем наносить удары;

→ налажены системы закупок различных образцов вооружений на мировом рынке вооружений, который является очень закрытой и очень специфической средой.