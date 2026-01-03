У 2025 році Єрмак п’ять разів намагався змістити Буданова з посади глави ГУР – джерела

Спроби змістити тодішнього главу ГУР завершувались нічим, адже він демонстрував високу ефективність, заявив один зі співрозмовників

Володимир Зеленський та Кирило Буданов (Фото: ОП)

Колишній глава Офісу президент Андрій Єрмак хотів змістити Кирила Буданова, якого 2 січня призначили очільником ОП, з посади начальника Головного управління розвідки Міністерства оборони. Про це в коментарях для розбору LIGA.net повідомили два співрозмовники у розвідувальній спільноті.

Вони вважають, що у призначенні на посаду очільника ОП саме Буданова є вишукана політична іронія.

За словами співрозмовників, протягом 2025 року Єрмак доклав чимало зусиль, щоб змістити його з посади начальника ГУР. Вони можуть нарахувати щонайменше п’ять таких спроб.

Один зі співрозмовників зазначив, що спроби завершувалися нічим завдяки тому, що кожного разу Буданов демонстрував високу ефективність у розв'язання складних задач на полі бою.

"Дуже часто, коли на Ставці президент питає, чи може зробити Кирило Олексійович щось, у відповідь звучить: "Звісно, пане верховний головнокомандувач". А потім – ми беремо і робимо", – пояснив один із розвідників.

Серед причин неприязні ексглави ОП до Буданова співрозмовники у розвідці називають три ключові:

→ Буданов часто надавав президенту інформацію, яка не збігалася з даними та прогнозами головнокомандувача Збройних Сил України Олександра Сирського, а також мав привілей спілкуватись із Зеленським напряму, не погоджуючи свою інформацію з Єрмаком;

→ бажання команди Єрмака монополізувати напрямок Deep Strike по території Росії. ГУР же зберігало автономність у питанні того, як і чим завдавати ударів;

→ налагоджені системи закупівель різних зразків озброєння на світовому збройному ринку, який є дуже закритим і дуже специфічним середовищем.