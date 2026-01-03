У 2025 році Єрмак п’ять разів намагався змістити Буданова з посади глави ГУР – джерела
Колишній глава Офісу президент Андрій Єрмак хотів змістити Кирила Буданова, якого 2 січня призначили очільником ОП, з посади начальника Головного управління розвідки Міністерства оборони. Про це в коментарях для розбору LIGA.net повідомили два співрозмовники у розвідувальній спільноті.
Вони вважають, що у призначенні на посаду очільника ОП саме Буданова є вишукана політична іронія.
За словами співрозмовників, протягом 2025 року Єрмак доклав чимало зусиль, щоб змістити його з посади начальника ГУР. Вони можуть нарахувати щонайменше п’ять таких спроб.
Один зі співрозмовників зазначив, що спроби завершувалися нічим завдяки тому, що кожного разу Буданов демонстрував високу ефективність у розв'язання складних задач на полі бою.
"Дуже часто, коли на Ставці президент питає, чи може зробити Кирило Олексійович щось, у відповідь звучить: "Звісно, пане верховний головнокомандувач". А потім – ми беремо і робимо", – пояснив один із розвідників.
Серед причин неприязні ексглави ОП до Буданова співрозмовники у розвідці називають три ключові:
→ Буданов часто надавав президенту інформацію, яка не збігалася з даними та прогнозами головнокомандувача Збройних Сил України Олександра Сирського, а також мав привілей спілкуватись із Зеленським напряму, не погоджуючи свою інформацію з Єрмаком;
→ бажання команди Єрмака монополізувати напрямок Deep Strike по території Росії. ГУР же зберігало автономність у питанні того, як і чим завдавати ударів;
→ налагоджені системи закупівель різних зразків озброєння на світовому збройному ринку, який є дуже закритим і дуже специфічним середовищем.
- 28 листопада 2025 року НАБУ провело обшуки у тодішнього глави ОП Єрмака. За даними джерел FT, це пов'язано зі справою "Мідас" щодо корупції в енергетиці.
- Ввечері того ж дня Єрмак написав заяву про відставку з посади очільника ОП, яку ухвалив президент.
- 2 січня 2026 року Зеленський підписав указ про призначення Буданова на посаду глави ОП.
Коментарі (1)