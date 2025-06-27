В 72 бригаде имени Черных Запорожцев сменился командир

Военнослужащие (Фото: 72-я отдельная механизированная бригада)

Новым командиром 72 отдельной механизированной бригады имени Черных Запорожцев Вооруженных Сил Украины стал подполковник Роман Рейтор. Об этом сообщила пресс-служба бригады.

"Последние месяцы, как и годы, были непростыми — и для бригады, и для страны. Об этом ежедневно свидетельствуют поле боя и звуки тревоги. Но мы продолжаем делать свою работу: уничтожать врага, его технику, разрушать его захватнические планы", – говорится в сообщении.

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В бригаде вспомнили выход из Угледара, бои в Херсонской области и на востоке, отметив, что "это не просто точки на карте".

"Этот путь мы прошли вместе с полковником Александром Охрименко – командиром, который понимал, направлял, требовал. И был рядом. За это – уважение. Большое", – подчеркнули в бригаде.

Теперь командиром назначен офицер с боевым опытом, подполковник Рейтор.

Охрименко был назначен командиром 72 отдельной механизированной бригады в сентябре 2024 года. До этого командиром в течение двух лет был Иван Винник.

Рейтор ранее занимал должность начальника штаба 59 отдельной штурмовой бригады имени Якова Гандзюка.

Фото: 72-я ОМБр

19 мая сообщалось, что Сак назначен новым командиром 59 отдельной штурмовой бригады Сил беспилотных систем. До этого командиром бригады был Шевчук.

23 мая стало известно, что Шевчук был уволен из-за ухудшения ситуации на Покровском направлении и просчетов в управлении подразделением.