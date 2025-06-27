В 72 бригаде имени Черных Запорожцев сменился командир
Новым командиром 72 отдельной механизированной бригады имени Черных Запорожцев Вооруженных Сил Украины стал подполковник Роман Рейтор. Об этом сообщила пресс-служба бригады.
"Последние месяцы, как и годы, были непростыми — и для бригады, и для страны. Об этом ежедневно свидетельствуют поле боя и звуки тревоги. Но мы продолжаем делать свою работу: уничтожать врага, его технику, разрушать его захватнические планы", – говорится в сообщении.
В бригаде вспомнили выход из Угледара, бои в Херсонской области и на востоке, отметив, что "это не просто точки на карте".
"Этот путь мы прошли вместе с полковником Александром Охрименко – командиром, который понимал, направлял, требовал. И был рядом. За это – уважение. Большое", – подчеркнули в бригаде.
Теперь командиром назначен офицер с боевым опытом, подполковник Рейтор.
Охрименко был назначен командиром 72 отдельной механизированной бригады в сентябре 2024 года. До этого командиром в течение двух лет был Иван Винник.
Рейтор ранее занимал должность начальника штаба 59 отдельной штурмовой бригады имени Якова Гандзюка.
- 19 мая сообщалось, что Сак назначен новым командиром 59 отдельной штурмовой бригады Сил беспилотных систем. До этого командиром бригады был Шевчук.
- 23 мая стало известно, что Шевчук был уволен из-за ухудшения ситуации на Покровском направлении и просчетов в управлении подразделением.