У 72 бригаді імені Чорних Запорожців змінився командир
Новим командиром 72 окремої механізованої бригади імені Чорних Запорожців Збройних Сил України став підполковник Роман Рейтор. Про це повідомила пресслужба бригади.
"Останні місяці, як і роки, були нелегкими — і для бригади, і для країни. Про це щодня говорить поле бою і звуки тривоги. Та ми продовжуємо робити свою роботу: знищувати ворога, його техніку, руйнувати його загарбницькі плани", – йдеться у повідомленні.
У бригаді згадали вихід з Вугледару, бої в Херсонській області та на сході, зазначивши, що "це не просто точки на карті".
"Цей шлях ми пройшли разом із полковником Олександром Охріменком – командиром, який розумів, направляв, вимагав. І був поруч. За це – повага. Велика", – наголосили в бригаді.
Тепер командиром призначено офіцера з бойовим досвідом, підполковника Рейтора.
Охріменко був призначений на посаду командира 72 ОМБр у вересні 2024 року. До цього командиром протягом двох років був Іван Віннік.
Рейтор раніше обіймав посаду начальника штабу 59 окремої штурмової бригади імені Якова Гандзюка.
- 19 травня повідомлялося, що Сака призначено новим командиром 59 окремої штурмової бригади Сил безпілотних систем. До цього комбригом був Шевчук.
- 23 травня стало відомо, що звільнення Шевчука відбулося через погіршення ситуації на Покровському напрямку та прорахунки в управлінні підрозділом.