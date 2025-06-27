У 72 бригаді імені Чорних Запорожців змінився командир

Військові (Фото: 72 ОМБр)

Новим командиром 72 окремої механізованої бригади імені Чорних Запорожців Збройних Сил України став підполковник Роман Рейтор. Про це повідомила пресслужба бригади.

"Останні місяці, як і роки, були нелегкими — і для бригади, і для країни. Про це щодня говорить поле бою і звуки тривоги. Та ми продовжуємо робити свою роботу: знищувати ворога, його техніку, руйнувати його загарбницькі плани", – йдеться у повідомленні.

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У бригаді згадали вихід з Вугледару, бої в Херсонській області та на сході, зазначивши, що "це не просто точки на карті".

"Цей шлях ми пройшли разом із полковником Олександром Охріменком – командиром, який розумів, направляв, вимагав. І був поруч. За це – повага. Велика", – наголосили в бригаді.

Тепер командиром призначено офіцера з бойовим досвідом, підполковника Рейтора.

Охріменко був призначений на посаду командира 72 ОМБр у вересні 2024 року. До цього командиром протягом двох років був Іван Віннік.

Рейтор раніше обіймав посаду начальника штабу 59 окремої штурмової бригади імені Якова Гандзюка.

Фото: 72 ОМБр

19 травня повідомлялося, що Сака призначено новим командиром 59 окремої штурмової бригади Сил безпілотних систем. До цього комбригом був Шевчук.

23 травня стало відомо, що звільнення Шевчука відбулося через погіршення ситуації на Покровському напрямку та прорахунки в управлінні підрозділом.