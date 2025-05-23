Командира 59 ОШБр відставили через прорахунки в управлінні підрозділом – речник ЗСУ

Після відпочинку Шевчук буде призначений на іншу посаду, зазначили в ЗСУ

Богдан Шевчук (Фото: Gazeta.ua)

Звільнення з посади командира 59 окремої штурмової бригади Сил безпілотних систем Богдана Шевчука відбулося через погіршення ситуації на Покровському напрямку, де виконує бойові завдання бригада, та прорахунки в управлінні підрозділом. Про це Суспільному повідомив речник Головного управління комунікацій Збройних Cил України Дмитро Лиховій.

Речник зазначив, що 59 ОШБр перебуває на напрямку головного удару противника.

"Командуванням військової частини було допущено низку прорахунків, а також надавалися недостовірні доповіді про стан та положення військ, що створювало додаткову загрозу життю військовослужбовців. З огляду на зазначене, підполковника Богдана Шевчука було замінено на більш досвідченого командира", – сказав він.

Лиховій зазначив, що командиром бригади став полковник Олександр Сак, "який має значний бойовий досвід та лідерські якості".

"Водночас підполковник Богдан Шевчук є перспективним командиром та після відпочинку буде призначений на іншу посаду. Ухвалення такого кадрового рішення на рівні головнокомандувача ЗСУ пояснюється необхідністю переміщення полковника Олександра Сака між різними видами (окремими родами) військ", – зазначив речник.

За словами Лиховія, питання призначення полковника Сака погоджено з Командуванням Сил безпілотних систем.

19 травня підполковник Шевчук підтвердив свою відставку. На думку військового, причиною кадрових змін могла бути напруга на Покровському напрямку.

Він заявив, що наказ про його звільнення надійшов у ніч проти 16 травня без попередження. Ініціатором такого рішення був головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

Раніше два співрозмовники LIGA.net у Силах оборони повідомили, що полковника Олександра Сака призначено новим командиром 59 ОШБр.

Донедавна він командував 53 механізованою бригадою, яка наразі тримає оборону в лісових районах Кремінної. До цього служив комбригом у 47 бригаді та очолював батальйон у складі 93 бригади.

Призначення Сака на посаду командира має на меті "покращити ефективність підрозділу, який працює на вкрай складному напрямку", повідомляли співрозмовники.

Низка військових та медиків критикували Шевчука. Зокрема, 14 липня 2024 року парамедикиня-доброволиця Катерина (Пташка) Поліщук закликала президента Володимира Зеленського провести перевірку дій командира 59 окремої мотопіхотної бригади у зв'язку з "геніальними посадовими рішеннями".

Головком ЗСУ Сирський тоді наказав провести перевірку ситуації у 59 бригаді. Згодом група, що проводила перевірку, не виявила випадків видання злочинних наказів. Однак військові встановили "окремі факти управлінських рішень та чинники, які можуть негативно впливати на перебіг виконання бойових завдань". Окремих посадових осіб командування бригади було притягнуто до відповідальності, але конкретики у ВСП не озвучили.

У липні 2024-го військовий із позивним Алекс повідомляв, що нібито за наказом Шевчука на передові позиції було відправлено майже всю верхівку розвідки бригади, і в результаті загинули начальник розвідки бригади, начальник артилерії одного з приданих батальйонів, головний сержант роти розвідки, а командир роти розвідки отримав поранення.

Скандал у бригаді коментувала LIGA.net і керівниця медичної служби "Ульф" батальйону "Вовки Да Вінчі" у складі 59 бригади. Вона казала, що "дійсно є багато незадоволених", але це стосується не лише комбрига Шевчука – у військах це спостерігається "всюди", і це продукується наявним наразі кадровим голодом офіцерського складу.