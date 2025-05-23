Командира 59 ОШБр отставили из-за просчетов в управлении подразделением – ВСУ

После отдыха Шевчук будет назначен на другую должность, отметили в ВСУ

Богдан Шевчук (Фото: Gazeta.ua)

Увольнение с должности командира 59-й отдельной штурмовой бригады Сил беспилотных систем Богдана Шевчука произошло из-за ухудшения ситуации на Покровском направлении, где выполняет боевые задачи бригада, и просчетов в управлении подразделением. Об этом Суспильному сообщил пресс-секретарь Главного управления коммуникаций Вооруженных Cил Украины Дмитрий Лыховий.

Спикер отметил, что 59-я ОШБр находится на направлении главного удара противника.

"Командованием воинской части был допущен ряд просчетов, а также предоставлялись недостоверные доклады о состоянии и положении войск, что создавало дополнительную угрозу жизни военнослужащих. Учитывая указанное, подполковник Богдан Шевчук был заменен более опытным командиром", – сказал он.

Лыховий отметил, что командиром бригады стал полковник Александр Сак, "имеющий значительный боевой опыт и лидерские качества".

"В то же время подполковник Богдан Шевчук является перспективным командиром и после отдыха будет назначен на другую должность. Принятие такого кадрового решения на уровне главнокомандующего ВСУ объясняется необходимостью перемещения полковника Александра Сака между разными видами (отдельными родами) войск", – отметил спикер.

По словам Лыховия, вопрос назначения полковника Сака согласован с Командованием Сил беспилотных систем.

19 мая подполковник Шевчук подтвердил свою отставку. По мнению военного, причиной кадровых изменений могло быть напряжение на Покровском направлении.

Он заявил, что приказ о его увольнении поступил в ночь на 16 мая без предупреждения. Инициатором такого решения был главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

Ранее два собеседника LIGA.net в Силах обороны сообщили, что полковник Александр Сак назначен новым командиром 59-й ОШБр.

До недавнего времени он командовал 53-й механизированной бригадой, которая держит оборону в лесных районах Кременной. До этого служил комбригом в 47-й бригаде и возглавлял батальон в составе 93-й бригады.

Назначение Сака на должность командира преследует цель "улучшить эффективность подразделения, работающего на крайне сложном направлении", сообщали собеседники.

Ряд военных и медиков критиковали Шевчука. В частности, 14 июля 2024 года парамедик-доброволец Екатерина (Пташка) Полищук призвала президента Владимира Зеленского провести проверку действий командира 59-й отдельной мотопехотной бригады в связи с "гениальными должностными решениями".

Главком ВСУ Сырский тогда приказал провести проверку ситуации в 59-й бригаде. Впоследствии проводившая проверку группа не выявила случаев издания преступных приказов. Однако военные установили "отдельные факты управленческих решений и факторы, которые могут негативно влиять на ход выполнения боевых задач". Отдельные должностные лица командования бригады были привлечены к ответственности, но конкретики в ВСП не озвучили.

В июле 2024-го военный с позывным Алекс сообщал, что якобы по приказу Шевчука на передовые позиции была отправлена почти вся верхушка разведки бригады, и в результате погибли начальник разведки бригады, начальник артиллерии одного из приданных батальонов, главный сержант разведки роты разведки.

Скандал в бригаде комментировала LIGA.net и руководитель медицинской службы "Ульф" батальона "Вовки Да Вінчі" в составе 59-й бригады. Она говорила, что "действительно есть много недовольных", но это касается не только комбрига Шевчука – в войсках это наблюдается "везде", и это продуцируется кадровым голодом офицерского состава.