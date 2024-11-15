Протесты в Абхазии: противники соглашения с Россией снесли забор возле парламента – видео

Иллюстративное фото: Zurab Kurtsikidze / EPA

В самопровозглашенной Абхазии (де-факто оккупированная Россией территория Грузии) местные жители вышли на протесты против "инвестиционного соглашения" с РФ. Днем 15 ноября протестующие снесли часть забора и зашли на территорию, прилегающую к зданию парламента в городе Сухуми. Об этом сообщило Эхо Кавказа.

Между участниками акции и силовиками возникли стычки. Протестующие забросали их яйцами и бутылками. Также участникам акции удалось остановить пожарный автомобиль, с помощью которого планировалось загородить образовавшийся после сноса части ограждения проход.

Также Эхо Кавказа со ссылкой на местные медиа пишет, что против активистов был применен слезоточивый газ или дымовые шашки. Кроме этого, у здания парламента были слышны выстрелы.

В то же время российский пропагандистский ресурс ТАСС сообщил, что протестующие якобы полностью окружили комплекс "правительственных" зданий. По информации пропагандистов, ссылающихся на представителей оппозиции, двое активистов зашли в здание парламента на переговоры.

В конце октября в Москве представители РФ и поддерживаемого Россией псевдогосударственного образования подписали соглашение, согласно которому крупный российский бизнес получает беспрецедентные льготы, возможность реализовывать свои проекты на территории Абхазии, а также право собственности на землю и имущество. Документ продвигают марионеточные власти самопровозглашенной республики.

С 1 сентября Москва приостановила финансирование абхазского бюджета, требуя, в частности, утверждения инвестиционного соглашения. Абхазская оппозиция выступает против него, полагая, что это приведет к "экспансии олигархата".

15 ноября парламент Абхазии должен был рассмотреть проект так называемого инвестиционного соглашения между РФ и непризнанной республикой. Протестующие требуют, чтобы парламент проголосовал против ратификации.

В мае 2024 года пророссийский премьер Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что его страна должна вернуть оккупированные Абхазию и Осетию и стать членом ЕС до 2030 года.

16 октября президент Грузии Зурабишвили сказала, что пророссийские действия Грузинской мечты могут быть спланированы и связаны с российскими связями олигарха Иванишвили.