Иракли Кобахидзе (Фото: IRAKLI GEDENIDZE/EPA)

Пророссийский премьер-министр Грузии Иракли Кобахидзе заявил, что его страна должна вернуть территориальную целостность и вступить в Европейский союз до 2030 года. Такое заявление в День независимости Грузии политик опубликовал в соцсети X (экс-Twitter). На части территории Грузии существуют поддерживаемые РФ псевдогосударственные образования.

Подписывайтесь на полезный легкий контент в Instagram

"Наша грузинская мечта – до 2030 года жить в единой и сильной Грузии вместе с нашими абхазскими и осетинскими братьями и сестрами. Объединенная и сильная Грузия должна стать полноправным членом европейской семьи в 2030 году!", – написал премьер.

Грузинская мечта – название пророссийской партии Кобахидзе, которая вместе с партией Сила народа составляет большинство в парламенте Грузии.

Читайте также: Российские "иноагенты". Почему Тбилиси на поводке Москвы обрубает пути на Запад

На территории Грузии с 1990-х годов существуют два незаконных псевдогосударственных образования – так называемые Абхазия и Южная Осетия. Их признает и поддерживает Россия, в частности, в 2008 году провела вооруженную агрессию против Грузии.

В то же время отношения Грузии с ЕС ухудшаются на фоне принятия парламентом страны закона об "иностранных агентах", аналогичном российскому репрессивному закону. Так, издание Financial Times со ссылкой на троих неназванных европейских чиновников написало, что объединение может заморозить заявку Грузии на вступление, если закон об "иноагентах" вступит в силу.

Каких-либо подробностей своего плана Кобахидзе не привел.

Новость дополняется...