У Грузії пройшов багатотисячний марш проти закону про "іноагентів" – фото

Учасники "Маршу свободи" попрямували до будівлі Міністерства внутрішніх справ Грузії під гаслом "Служи Грузії"

Мітинг у Тбілісі (Фото: EPA)

У Тбілісі пройшов багатотисячний марш проти закону про "іноагентів": противники законопроєкту "Про прозорість іноземного впливу" зібралися у різних місцях столиці Грузії та об’єдналися на площі Свободи. Про це повідомило видання "Ехо Кавказу".

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За даними видання, до учасників маршу приєдналися студенти, які зібралися біля станції метро "Руставелі". Учасники "Маршу свободи" попрямували до будівлі Міністерства внутрішніх справ Грузії під гаслом "Служи Грузії".

Мітинг у Тбілісі (Фото: EPA)

Мітинг у Тбілісі (Фото: EPA)

За словами учасників маршу, акція біля МВС має символічне значення: вони вважають, що силовики незаконно затримали й оштрафували учасників акцій, що відбуваються останнім часом.

26 травня о 19:00 молодь проведе акцію у зв'язку з Днем незалежності Грузії.

Мітинг у Тбілісі (Фото: EPA)

Мітинг у Тбілісі (Фото: EPA)

24 травня Державний департамент США запровадив нову політику з обмежень видавання віз для Грузії, яка стосуватиметься осіб, причетних до підриву демократії в країні, а також членів їхніх сімей.

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