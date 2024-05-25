В Грузии прошел многотысячный марш против закона об "иноагентах" – фото
В Тбилиси прошел многотысячный марш против закона об "иноагентах": противники законопроекта "О прозрачности иностранного влияния" собрались в разных местах столицы Грузии и объединились на площади Свободы. Об этом сообщило издание "Эхо Кавказа".
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По данным издания, к участникам марша присоединились студенты, собравшиеся у станции метро "Руставели". Участники "Марша свободы" направились к зданию Министерства внутренних дел Грузии под лозунгом "Служи Грузии".
По словам участников марша, акция возле МВД имеет символическое значение: они считают, что силовики незаконно задержали и оштрафовали участников акций, которые проходят в последнее время.
26 мая в 19:00 молодежь проведет акцию по случаю Дня независимости Грузии.
24 мая Государственный департамент США ввел новую политику по ограничениям выдачи виз для Грузии, которая будет касаться лиц, причастных к подрыву демократии в стране, а также членов их семей.
- 16 апреля в Тбилиси во время акции протеста против закона об "иноагентах" спецназовцы начали разгонять протестующих. На следующий день парламент Грузии утвердил в первом чтении этот законопроект.
- 25 апреля Европарламент принял резолюцию с призывом к ЕС не начинать переговоры с Грузией о членстве, если в стране будет принят законопроект об "иноагентах".
- 1 мая грузинский парламент принял во втором чтении скандальный законопроект.
- 14 мая грузинский парламент принял в окончательном (третьем) чтении скандальный закон.
- 18 мая президент Грузии наложила вето на закон об "иноагентах".
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