Іраклі Кобахідзе (Фото: IRAKLI GEDENIDZE / EPA)

Проросійський прем'єр-міністр Грузії Іраклі Кобахідзе заявив, що його країна має повернути територіальну цілісність та вступити до Європейського союзу до 2030 року. Таку заяву на День незалежності Грузії політик опублікував у соцмережі X (екс-Twitter). На частині території Грузії існують підтримувані РФ псевдодержавні утворення.

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"Наша грузинська мрія – до 2030 року жити в єдиній і сильній Грузії разом з нашими абхазськими й осетинськими братами й сестрами. Об’єднана та сильна Грузія має стати повноправним членом європейської родини у 2030 році!", – написав прем'єр.

Грузинська мрія – назва проросійської партії Кобахідзе, яка разом з партією Сила народу складає більшість у парламенті Грузії.

На території країни з 1990-х років існують два незаконні псевдодержавні утворення – так звані Абхазія та Південна Осетія. Їх визнає та підтримує Росія, зокрема, у 2008 вона провела збройну агресію проти Грузії.

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Водночас стосунки Грузії з ЄС погіршуються на тлі ухвалення парламентом країни закону про "іноземних агентів", аналогічний російському репресивному документу.

Так, видання Financial Times з посиланням на трьох неназваних європейських посадовців написало, що об'єднання може заморозити заявку Грузії на вступ, якщо закон про "іноагентів" набуде чинності. А Європарламент закликав ЄС не починати переговори з Грузією про членство, якщо документ ухвалять.

Утім, якихось подробиць свого плану Кобахідзе не навів.

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