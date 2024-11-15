Протести в Абхазії: противники угоди з Росією знесли паркан біля парламенту – відео

Ілюстративне фото: Zurab Kurtsikidze / EPA

У самопроголошеній Абхазії (де-факто окупована Росією територія Грузії) місцеві мешканці вийшли на протести проти "інвестиційної угоди" з РФ. Удень 15 листопада протестувальники знесли частину огорожі та зайшли на територію, що прилягає до будівлі парламенту в місті Сухумі. Про це повідомило Ехо Кавказу.

Між учасниками акції та силовиками виникли сутички. Протестувальники закидали їх яйцями та пляшками. Також учасникам акції вдалося зупинити пожежний автомобіль, за допомогою якого планувалося загородити прохід, що утворився після знесення частини огорожі.

Також Ехо Кавказу із посиланням на місцеві медіа пише, що проти активістів був застосований сльозогінний газ або димові шашки. Крім цього, біля будівлі парламенту було чутно постріли.

Водночас російський пропагандистський ресурс ТАСС повідомив, що учасники протестів нібито повністю оточили комплекс "урядових" будівель. За інформацією пропагандистів, які посилаються на представників опозиції, двоє активістів зайшли до будівлі парламенту на перемовини.

Наприкінці жовтня у Москві представники РФ та підтримуваного Росією псевдодержавного утворення підписали угоду, за якою великий російський бізнес отримує безпрецедентні пільги, можливість реалізовувати свої проєкти на території Абхазії, а також право власності на землю та майно. Документ просуває маріонеткова влада самопроголошеної республіки.

З 1 вересня Москва призупинила фінансування абхазького бюджету, вимагаючи, зокрема, затвердження інвестиційної угоди. Абхазька опозиція виступає проти неї, вважаючи, що це призведе до "експансії олігархату".

15 листопада парламент Абхазії мав розглядати проєкт так званої інвестиційної угоди між РФ та невизнаною республікою. Протестувальники вимагають, щоб парламент проголосував проти ратифікації.

У травні 2024 року проросійський прем'єр Грузії Іраклі Кобахідзе заявив, що його країна має повернути окуповані Абхазію та Осетію та стати членом ЄС до 2030 року.

16 жовтня президентка Грузії Зурабішвілі сказала, що проросійські дії Грузинської мрії можуть бути спланованими та пов’язаними з російськими зв’язками олігарха Іванішвілі.