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24.01.2019, 15:02

В Академии искусств прокомментировали скандал с выставкой

В Академии искусств прокомментировали скандал с выставкой - Фото
Фото: Facebook Евгения Валюка

Выставка "не несла в себе гуманистических начал, скорее какие-то паталогические извращения", сказал ректор

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В Национальной академии изобразительного искусства и архитектуры подтвердили факт существования приказа на отчисление студента Спартака Хачанова, который вызвал скандал своей выставкой в стенах академии. Однако приказ еще не подписан. Об этом говорится на странице вуза в Facebook.

В видеообращении ректор академии Андрей Чебыкин рассказал свою версию инцидента.

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Он отметил, что студент "выставил свое провокационное творение" без согласования с преподавателями".

Чебыкин назвал инсталляцию Хачанова "композицией на свободную тему, которая не отвечает ни учебной программе академии, ни требованиям кафедры".

Он отметил, что это не первая выставка Хачанова. Первая, по словам Чебыкина, "тоже была недостойной". "Она не несла в себе гуманистических начал, скорее какие-то паталогические извращения", - сказал ректор.

Тогда вопрос Хачанова также рассматривали на заседании кафедры. "По сути, студента взяли на поруки. Он сказал, что понял, что произошло, и продолжал учиться", - пояснил руководитель вуза.

"И сейчас снова такая акция, и все. Как же может поступить кафедра? Если студент не понимает, что происходит, не выполнен учебный план, и его выполнить невозможно уже", - сказал Чебыкин.

По словам ректора, "кафедра предложила решение: за невыполнение учебного плана отчислить (студента Хачанова, - ред.) из академии". Но приказ еще не подписан.

Ранее сообщалось, что 19 декабря 2018 г во время семестрового смотра работ студентов двое преподавателей разрушили инсталляцию Хачанова.

Преподавателям не понравилась работа студента, которая изображала военный парад, где вооружение и военнослужащих символизировали скульптуры фаллосов.

Один из преподавателей решил, что Хачанов изобразил именно украинскую армию, и потребовал демонтировать инсталляцию. В то же время сам студент утверждал, что имел в виду армию РФ и предлагал обозначить это государственным флагом России.

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Теги: АТО, выставка, художник, академия, спартак хачанов
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